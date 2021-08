41 ongedwongen fouten breken Naomi Osaka zuur op in Cincinnati

In Cincinnati hoopte Naomi Osaka zich te herpakken na haar teleurstellende uitschakeling op de Olympische Spelen in Tokio. De Japanse ging toen in de derde ronde onderuit tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova.



Maar ook op Amerikaanse bodem loopt het nog niet zoals het moet voor de nummer 2 van de wereld. Tegen de Zwitserse Jil Teichmann won ze wel de eerste set, maar 41 onnodige fouten braken de viervoudige grandslamwinnares uiteindelijk zuur op.



Voor Osaka, die volgende week haar titel wil verdedigen op de US Open, is het een nieuwe tegenslag in 2021. De Japanse kampt met mentale problemen en vertelde op Roland Garros al dat ze moeite had met persconferenties.



In Cincinnati ging ze maandag voor het eerst weer achter een microfoon zitten, maar barstte ze in tranen uit na een vraag van een journalist.

Haar nederlaag tegen Teichmann kon ze wel plaatsen. "Ik ben bijna blij dat ik heb verloren, want het geeft me veel werkpunten met het oog op de US Open. Ik hoop dat de resultaten wel volgen op Flushing Meadows."