Naomi Osaka wint bij rentree op WTA-circuit: "Ik heb mijn mindset veranderd"

"Het was heel lang geleden dat ik voor zoveel mensen had gespeeld. Ik had een behoorlijk moeilijk jaar, ik heb mijn mindset veranderd en zelfs als ik had verloren, zou ik me geen verliezer hebben gevoeld, want van elke wedstrijd valt veel te leren", vertelde de 23-jarige Japanse. "Er gebeurt zoveel in de wereld dat 's morgens wakker worden al een overwinning op zich is."

Sinds haar opgave op Roland Garros kwam Osaka alleen nog op de Olympische Spelen in Tokio in actie. Daar werd ze in de derde ronde uitgeschakeld door de Tsjechische Merketa Vondrousova (WTA-42).

Osaka, vorig jaar finaliste in Cincinnati (ze trok zich voor de finale terug) en vrijgesteld van de eerste ronde, zal het in haar volgende wedstrijd opnemen tegen de nummer 83 van de wereld Bernarda Pera uit de Verenigde Staten of de nummer 65 Jill Teichmann uit Zwitserland.