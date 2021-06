Elise Mertens freewheelt naar 3e ronde: "Alles ging een beetje beter"

In minder dan een uur verzekerde Elise Mertens zich van de 3e ronde op Wimbledon. "Ik voelde me veel comfortabeler dan in mijn eerste wedstrijd", vertelde de Belgische.

"Ik speelde meer bevrijd en denk dat dat ook nodig was voor mij, om me voor te bereiden op de volgende wedstrijd. In de tweede set was ik echt top."

"Ik heb haar geen kans gegeven om terug te komen, in tegenstelling tot in de eerste ronde. Ik ben dan ook erg blij met het resultaat", concludeerde Mertens.