20:01

20 uur 01. Eerste chronorit geschrapt. De organisatoren hebben beslist om de eerste rit in Zweden als een extra shakedown te beschouwen. Het is in de Rally van Zweden verplicht om met spijkerbanden te rijden, maar omdat er uitzonderlijk geen sneeuw ligt in het Hoge Noorden zit de organisatie met de handen in het haar. Volgens de weersvoorspellingen zou het de komende dagen wel (meer) sneeuwen in Zweden, waardoor de overige 10 chronoritten niet in het gedrang zouden komen.