Rally van Zweden snakt naar sneeuw: "Ze moeten naar Lapland"

Ook in het noorden van Europa laat de winter het afweten. Overdag geeft de thermometer 9 graden Celsius aan in Torsby, een dikke streep door de rekening van de Rally van Zweden. Toch wou de organisatie niet aan afschaffen denken.

Kunnen de rallyrijders niet gewoon hun sneeuwbanden ruilen voor gravelbanden? "Ze kunnen wel met andere banden rijden, maar op sommige stukken ligt er toch nog wat ijs en sneeuw", zegt Freddy Loix. "Op ijsstroken is er zonder sneeuwbanden geen houden aan de auto."

"Maar op de gravelwegen verslijten de spikes van de sneeuwbanden snel en kunnen de nagels er zelfs uitvliegen. Dan heb je op sneeuw- of ijsstroken ook geen grip meer."

In 1990 werd de Rally van Zweden al eens afgeschaft omdat het te warm was. "Maar nu hebben ze te laat de knoop doorgehakt", zegt Loix. "Ze hadden gehoopt dat het nog zou vriezen en sneeuwen en hebben het op zijn beloop gelaten. Een oplossing? We zullen in de toekomst nog noordelijker moeten gaan om zeker te zijn van ijs en sneeuw, richting Lapland."