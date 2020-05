WK-voorsprong van Neuville smelt helemaal weg na 6e plaats in Zweden

18:19 18 uur 19. Het was een zware rally met verraderlijke omstandigheden. Dit resultaat was het hoogst haalbare. We hebben in sommige ritten enkele seconden laten liggen, maar dat had geen invloed op het eindresultaat. . Thierry Neuville (Hyundai). Het was een zware rally met verraderlijke omstandigheden. Dit resultaat was het hoogst haalbare. We hebben in sommige ritten enkele seconden laten liggen, maar dat had geen invloed op het eindresultaat. Thierry Neuville (Hyundai)

13:35 13 uur 35. Neuville presteerde na zijn zege in Monte Carlo teleurstellend in Zweden. Onze landgenoot werd 6e. Hij is daardoor zijn voorsprong in de WK-tussenstand kwijt. Hij deelt de kop nu met Evans. Beide rijders hebben 42 punten.

13:28 13 uur 28. Evans wint in Zweden! Op de laatste dag kwam leider Evans niet meer in de problemen in Zweden. De Brit stak de 2e WK-manche van het seizoen op zak voor Ott Tänak en Kalle Rovanperä. Het is voor Evans zijn 2e WK-zege na de rally van Groot-Brittannië in 2017.

16-02-2020 16-02-2020.

17:08 17 uur 08. Ik ben tevreden over mijn prestatie van vandaag. We hebben gedaan wat we konden, hebben slim gereden en zijn foutloos gebleven. Het is alleen jammer en frustrerend dat het resultaat niet volgt. Dit is een vreemde en korte rally, waarbij het moeilijk zal worden om op pure snelheid tijd goed te maken. Thierry Neuville.

17:02 17 uur 02. Evans neemt optie op eindzege. Elfyn Evans moet nog 21,19 kilometer overleven om zijn tweede WK-rally op zijn palmares te zetten. De 31-jarige Welshman van Toyota won drie van de vier klassementsritten. Enkel de klassementsrit van Likenäs zondag scheidt hem van de eindzege. Evans heeft een comfortabele voorsprong op wereldkampioen Ott Tänak, die op zijn beurt een mooie kloof heeft op zesvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier.

16:59 16 uur 59. Neuville wint laatste klassementsrit. Thierry Neuville heeft de laatste klassementsrit op zijn naam geschreven, maar onze landgenoot blijft hangen op de zesde plek in het klassement. Hij heeft de hoop nog niet opgegeven om de vijfde plek te veroveren. De Fin Esapekka Lappi (Ford Fiesta) heeft amper 4,5 seconden voorsprong.

12:54 12 uur 54. De zachte weersomstandigheden blijven deze rally intussen verder beheersen. Door de voorspelde regen van zondagochtend zal de klassementsrit van Likenäs slechts een keer gereden worden in plaats van de geplande twee keer. Donderdagavond werd ook al de eerste rit in Karlstad geannuleerd. Eerder op de week werden al zeven klassementsritten geschrapt waardoor er in totaal slechts negen van de aanvankelijk geplande achttien ritten gereden worden.