Kijk om 15.15 uur of Tom Pidcock ook het WK mountainbike in Les Gets wint

12 uur 52. Het is vrij technisch met veel wortels en aangelegde rotsen. Met twee lange beklimmingen met steile stukken in. Hier gaat een "echte" mountainbiker winnen. Bondscoach Filip Meirhaeghe over het parcours.

12 uur 50. WK shorttrack. De Nieuw-Zeelander Samuel Gaze was vrijdag de sterkste in de discipline shorttrack. Jens Schuermans eindigde als eerste Belg op de 12e plaats. Gaze legde het 12 km lange parcours af in een tijd van 22'21". Dat was respectievelijk 3 en 7 seconden sneller dan de Zwitsers Filippo Colombo en Thomas Litscher. Bij de Belgen werd Jens Schuermans 12e op 25 seconden van Gaze. Daan Soete werd 18e, 34 seconden achter de winnaar. .