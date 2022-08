Tom Pidcock is heer en meester op EK mountainbike, Jens Schuermans grijpt naast medaille

Voor de start van het EK mountainbike in München was er maar één vraag: wie kan topfavoriet Tom Pidcock iets in de weg leggen? Het bleek enkel de Brit zelf te zijn. Hij miste zijn start compleet en moest vanuit 35e positie achtervolgen.



Geen reden tot paniek voor de 23-jarige olympische kampioen. Pidcock schoof gezwind op en na een knappe inhaalrace nestelde hij zich halfweg de wedstrijd in de ruime kopgroep. Daarbij ook Jens Schuermans, Pierre De Froidmont had toen al de prijs betaald voor zijn felle start.



In de vijfde van in totaal acht ronden vond Pidcock het welletjes. Met een stevige versnelling ging hij er solo vandoor en de concurrenten zagen de Brit niet meer terug.



Pidcock snelde onbedreigd naar het goud, de Deen Sebastian Fini Christensen werd tweede op 11 seconden. Het brons was voor de Zwitser Filippo Colombo.



Jens Schuermans mengde zich lang in de strijd voor de medailles, maar moest de rol lossen in de laatste ronde en finishte als zesde. Daan Soete was de tweede Belg op de 18e plaats, Pierre de Froidmont werd 38e.