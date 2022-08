Mountainbiketopper Mathias Flückiger start niet op EK na positieve dopingtest

Mathias Flückiger maakte deel uit van de Zwitserse selectie voor het EK mountainbike, dat vandaag plaatsvindt in München. De 33-jarige mountainbiker werd donderdagmiddag op de hoogte gebracht van de positieve test en heeft noodgedwongen meteen zijn koffers gepakt.



Zeranol is een oestrogene stof met een anabole werking. In sommige landen wordt het gebruikt in de veeteelt om de groei van dieren te stimuleren, maar in de sportwereld prijkt het op de lijst van verboden middelen.



Flückiger zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws. De Zwitser is een van de grote namen in het mountainbiken. In 2021 was hij nog de eindwinnaar van de Wereldbeker. Hij werd vorig jaar 2e op de Olympische Spelen, na Tom Pidcock, en ook 2e op het WK na zijn landgenoot Nino Schurter.