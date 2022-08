Wie houdt Tom Pidcock van wereldtitel MTB? "Op dit parcours wint een echte mountainbiker"

Amper een week na het EK mountainbike in München, staat de wereldtitel al op het spel in Les Gets (Frankrijk). Wie is de topfavoriet? “Ik kan daar geen naam op plakken, maar Tom Pidcock is dé te kloppen man", blikt bondscoach Filip Meirhaeghe vooruit.

Tom Pidcock is aan een veroveringstocht bezig in het mountainbiken. Vorig jaar greep de Brit met overmacht de olympische titel, vorige week nam hij de Europese titel mee.



Wie gaat Pidcock dit weekend van de wereldtitel houden? “Ik denk dat iedereen zich dat hier afvraagt", zegt bondscoach Filip Meirhaeghe. "Op het EK had ik het gevoel dat hij niet eens helemaal moest doorrijden. Nu is het afwachten, want het WK is toch een niveautje hoger.” De grote namen zoals Luca Braidot en Nino Schurter waren niet aanwezig op het EK. “Er gaan enkele namen bijkomen, die zich heel specifiek voorbereid hebben", vertelt de bondscoach verder. "De top is breder geworden. Er zijn vrij veel renners die qua niveau heel dicht bij elkaar zitten. Dat zagen we bijvoorbeeld in de Wereldbeker in Canada, waar we zowaar een sprint zagen voor het zilver."

Hier zal een "echte" mountainbiker winnen Bondscoach Filip Meirhaeghe

Meirhaeghe geeft ook nog wat info over het parcours.



“Het is vrij technisch met veel wortels en aangelegde rotsen. Met twee lange beklimmingen met steile stukken in. Hier gaat een "echte" mountainbiker winnen.”

Welke rol spelen de Belgen?