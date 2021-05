LIVE: Straffe Lecomte op weg naar zege in Nove Mesto, volg het slot van de Wereldbekermanche mountainbike

12:30 12 uur 30. Laatste ronde. Lecomte duikt de allerlaatste ronde in van een bijzonder zware wedstrijd. Ze heeft een voorsprong van anderhalve minuut op de Australische McConnell. Batten lijkt vrede te moeten nemen met een 3e plek, maar moet wel nog opletten van de opkomende Ferrand-Prévot. . Laatste ronde Lecomte duikt de allerlaatste ronde in van een bijzonder zware wedstrijd. Ze heeft een voorsprong van anderhalve minuut op de Australische McConnell. Batten lijkt vrede te moeten nemen met een 3e plek, maar moet wel nog opletten van de opkomende Ferrand-Prévot.

12:14 12 uur 14. Ver achter de rug van de ongenaakbare Lecomte is de strijd om plek 2 aan de gang. McConnell is Batten intussen voorbij, maar de verschillen zijn erg klein. Ook wereldkampioen Ferrand-Prévot kan zich bij het ingaan van de voorlaatste ronde nog gaan mengen in de debatten.

12:06 12 uur 06. Het is echt niet de wedstrijd van Kate Courtney. De Amerikaanse verloor eerder al veel tijd met een mechanisch probleem, nu moet ze aan de kant met een lekke achterband.

11:59 11 uur 59. Exit Rissveds . Er mag een streep door de naam van de Zweedse Jenny Rissveds. De Olympische kampioene van Rio had het moeilijk en is uit de race verdwenen.

11:58 11 uur 58. Gat blijft groeien. Lecomte blijft haar voorsprong uitbreiden. Batten is nog steeds haar eerste achtervolgster op een kleine mnuut. In de strijd om plek 3 is de Australische McConnell voorbij Ferrand-Prévot gegaan.

11:48 11 uur 48. Het parcours ligt er bijzonder zwaar bij. Op de zware stukken bergop raken de rensters zeer moeilijk door de smurrie. Enkel Lecomte rijdt nog enigszins vlot naar boven. Er is voorlopig geen spoor van Githa Michiels.



11:45 11 uur 45. Halve minuut voor Lecomte. Lecomte is bij het ingaan van de 2e ronde al op weg naar een nieuwe overwinning. Ze heeft een kleine halve minuut voorsprong op Batten, Ferrand-Prévot volgt nog een 10-tal seconden verder.

11:32 11 uur 32. Lecomte is werkelijk niet te houden, Batten en Courtney moeten aan het einde van de eerste ronde meteen een gaatje dichten op de ontketende Française. Wereldkampioene Ferrand-Prévot volgt net wat verder. Ceylin del Carmen Alvardo is hier ook aanwezig en rijdt rond als 41e.

11:24 11 uur 24. Ready, set, go! . In de traditioneel kortere openingsronde is het de winnares van vorig weekend Loana Lecomte die meteen de forcing voert. Ze krijgt Courtney, Batten en Ferrand-Prévot mee in het wiel.

11:07 11 uur 07. Vorige week moest landgenote Githa Michiels vrede nemen met een 20e stek op ruim 4 minuten van winnares Lecomte. Slaagt ze erin om vandaag nog enkele plekjes beter te doen?

10:53 10 uur 53. Gehavende Ferrand-Prévot. Wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot ging eerder deze week tijdens de shorttrack nog hard onderuit. Na enkele onderzoeken in het ziekenhuis staat het licht toch op groen om vandaag te starten. Het valt nog af te wachten of ze opnieuw een plek in de spits van het gebeuren zal kunnen afdwingen.

10:48 Vorige week op het klimparcours in het Duitse Albstadt was de 21-jarige Française Loana Lecomte nog een klasse apart. Ze versloeg haar landgenote Pauline Ferrand-Prévot met een kleine minuut. Zit er vandaag een nieuwe overwinning in of krijgen we andere namen voorin? . 10 uur 48.

