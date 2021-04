1e dag EK judo: Mina Libeer grijpt naast een bronzen medaille

19:09 19 uur 09. Geen medaille voor Libeer. Mina Libeer heeft zichzelf niet kunnen belonen voor haar sterk toernooi. In de kamp om het brons verloor Libeer van de Française Sarah-Léonie Cysique, de nummer 6 van de wereld. Cysique, ook vorig EK goed voor brons, domineerde de kamp en pakte al na één minuut een waza-ari. Met de voorsprong op zak kon de Française het zich permitteren om geen risico's te nemen. Beide judoka's konden niet echt meer aanvallen, Cysique won nog wat tijd door het gevecht op de grond aan te gaan. In de slotseconden probeerde Libeer haar opponente nog wel te verrassen, maar de worp kwam er niet uit. Brons dus voor Cysique en geen medaille voor Libeer, die vrede moet nemen met de vijfde stek op dit EK. . Geen medaille voor Libeer Mina Libeer heeft zichzelf niet kunnen belonen voor haar sterk toernooi. In de kamp om het brons verloor Libeer van de Française Sarah-Léonie Cysique, de nummer 6 van de wereld.

Cysique, ook vorig EK goed voor brons, domineerde de kamp en pakte al na één minuut een waza-ari. Met de voorsprong op zak kon de Française het zich permitteren om geen risico's te nemen. Beide judoka's konden niet echt meer aanvallen, Cysique won nog wat tijd door het gevecht op de grond aan te gaan.

In de slotseconden probeerde Libeer haar opponente nog wel te verrassen, maar de worp kwam er niet uit. Brons dus voor Cysique en geen medaille voor Libeer, die vrede moet nemen met de vijfde stek op dit EK.

19:08 19 uur 08. De teleurstelling is redelijk groot. Na haar score kon ik niet genoeg druk zetten. Naar de toekomst toe moet ik wel tevreden zijn met deze 5e plaats. Tokio? Mijn kansen zijn bijzonder klein. Parijs 2024 is mijn hoofddoel. Mina Libeer. De teleurstelling is redelijk groot. Na haar score kon ik niet genoeg druk zetten. Naar de toekomst toe moet ik wel tevreden zijn met deze 5e plaats. Tokio? Mijn kansen zijn bijzonder klein. Parijs 2024 is mijn hoofddoel. Mina Libeer

19:07 19 uur 07. Libeer: "Ontgoocheling overheerst nu". Libeer: "Ontgoocheling overheerst nu"

15:57 15 uur 57. Einde van het EK voor Van Gansbeke na ippon. Voor Kenneth Van Gansbeke (-66kg) is het EK afgelopen. Hij verloor in de herkansingen van de Spanjaard Alberto Gaitero Martin met ippon en mag niet vechten om een bronzen medaille. Gelukkig is er ook goed nieuws. Van Gansbeke heeft op dit EK veel punten gescoord met het oog op de ranking. Momenteel staat hij daarop 34e, maar hij zal enkele plaatsen stijgen. . Einde van het EK voor Van Gansbeke na ippon Voor Kenneth Van Gansbeke (-66kg) is het EK afgelopen. Hij verloor in de herkansingen van de Spanjaard Alberto Gaitero Martin met ippon en mag niet vechten om een bronzen medaille.



Gelukkig is er ook goed nieuws. Van Gansbeke heeft op dit EK veel punten gescoord met het oog op de ranking. Momenteel staat hij daarop 34e, maar hij zal enkele plaatsen stijgen.

15:36 15 uur 36. Libeer wint en mag kampen om brons. Mina Libeer heeft hij herkansing met twee handen gegrepen. Ze won haar herkansing tegen Daria Mezhetskaia uit Rusland en kampt straks om het brons. . Libeer wint en mag kampen om brons Mina Libeer heeft hij herkansing met twee handen gegrepen. Ze won haar herkansing tegen Daria Mezhetskaia uit Rusland en kampt straks om het brons.

14:35 14 uur 35. Ook Van Gansbeke naar herkansingen. Ook voor Kenneth Van Gansbeke (-66kg) is brons het hoogst haalbare op het EK. In zijn kwartfinale moest hij het hoofd buigen voor de Italiaan Manuel Lombardo. Lombardo, 22 jaar maar wel al derde op de wereldranglijst in zijn gewichtsklasse, dwong met een prachtige aanval ippon af. . Ook Van Gansbeke naar herkansingen Ook voor Kenneth Van Gansbeke (-66kg) is brons het hoogst haalbare op het EK. In zijn kwartfinale moest hij het hoofd buigen voor de Italiaan Manuel Lombardo. Lombardo, 22 jaar maar wel al derde op de wereldranglijst in zijn gewichtsklasse, dwong met een prachtige aanval ippon af.

13:28 13 uur 28. Monument stuurt Libeer naar herkansingen. Mina Libeer (-57kg) moet via de herkansingen nog mikken op een bronzen medaille op het EK. Tegen de 35-jarige Telma Monteiro was ze niet opgewassen. Geen schande, want de Portugese heeft een indrukwekkende erelijst met onder meer brons op de Spelen in Rio, 4 keer zilver op het WK en 5 keer goud op het EK. Na 30 seconden pakte Monteiro al uit met een goede worp, waarmee ze een waza-ari scoorde. Niet veel later kon ze al haar 2e waza-ari scoren om Libeer uit te schakelen. Libeer moet nu proberen om via de herkansingen een kamp voor het brons af te dwingen. . Monument stuurt Libeer naar herkansingen Mina Libeer (-57kg) moet via de herkansingen nog mikken op een bronzen medaille op het EK. Tegen de 35-jarige Telma Monteiro was ze niet opgewassen. Geen schande, want de Portugese heeft een indrukwekkende erelijst met onder meer brons op de Spelen in Rio, 4 keer zilver op het WK en 5 keer goud op het EK.



Na 30 seconden pakte Monteiro al uit met een goede worp, waarmee ze een waza-ari scoorde. Niet veel later kon ze al haar 2e waza-ari scoren om Libeer uit te schakelen.



Libeer moet nu proberen om via de herkansingen een kamp voor het brons af te dwingen.

13:21 13 uur 21. Ook Jura sneuvelt in 2e ronde. In de kwartfinales blijven de Belgen nog met 2 over: Van Gansbeke en Libeer. Anne-Sophie Jura (-48kg) kon zich niet voorbij de Spaanse Julia Figueroa worstelen. Na ruim 2 minuten kon Figueroa met een knappe overname een waza-ari scoren. In de slotminuut probeerde Jura wel nog om tegen te scoren, maar in een grondgevecht tikte de tijd genadeloos weg. . Ook Jura sneuvelt in 2e ronde In de kwartfinales blijven de Belgen nog met 2 over: Van Gansbeke en Libeer. Anne-Sophie Jura (-48kg) kon zich niet voorbij de Spaanse Julia Figueroa worstelen. Na ruim 2 minuten kon Figueroa met een knappe overname een waza-ari scoren. In de slotminuut probeerde Jura wel nog om tegen te scoren, maar in een grondgevecht tikte de tijd genadeloos weg.

13:07 13 uur 07. Ryheul botst op vrouw in vorm. Voor Amber Ryheul (-52kg) is het EK judo geëindigd in de tweede ronde. Geen schande tegen de Roemeens Reka Pupp, die recent nog brons veroverde op de Grand Slams van Tel Aviv en Tbilisi. Ryheul probeerde halfweg de overwinning te forceren met een ushi-mata, maar werd gecounterd. Pupp kon overnemen met een houdgreep en hield vol. Met ippon is het EK afgelopen voor Ryheul. . Ryheul botst op vrouw in vorm Voor Amber Ryheul (-52kg) is het EK judo geëindigd in de tweede ronde. Geen schande tegen de Roemeens Reka Pupp, die recent nog brons veroverde op de Grand Slams van Tel Aviv en Tbilisi.



Ryheul probeerde halfweg de overwinning te forceren met een ushi-mata, maar werd gecounterd. Pupp kon overnemen met een houdgreep en hield vol. Met ippon is het EK afgelopen voor Ryheul.

13:04 13 uur 04. De focus voor mij ligt op Parijs, niet op Tokio. Ik ga hard trainen om er op die Olympische Spelen (in 2024) te staan. Ellen Salens. De focus voor mij ligt op Parijs, niet op Tokio. Ik ga hard trainen om er op die Olympische Spelen (in 2024) te staan. Ellen Salens

13:04 13 uur 04. Salens: "Ik zet stappen in de juiste richting". Ellen Salens sneuvelde als enige Belg in de eerste ronde, maar kon haar nederlaag plaatsen. "Ik heb een moeilijke periode achter de rug. Door corona hebben we een tijdje stilgelegen en ik ben ook van trainers gewisseld." "Ik ben nu nog wat op zoek naar hoe ik moet vechten, maar ik denk dat ik stappen in de juiste richting aan het zetten ben." "Ik heb ook beter gevochten vandaag. Ik heb in de laatste seconden alles op alles gezet, maar mijn tegenstander was ook een topper. Als ik deze lijn kan doortrekken, komt het wel goed." . Salens: "Ik zet stappen in de juiste richting" Ellen Salens sneuvelde als enige Belg in de eerste ronde, maar kon haar nederlaag plaatsen. "Ik heb een moeilijke periode achter de rug. Door corona hebben we een tijdje stilgelegen en ik ben ook van trainers gewisseld." "Ik ben nu nog wat op zoek naar hoe ik moet vechten, maar ik denk dat ik stappen in de juiste richting aan het zetten ben." "Ik heb ook beter gevochten vandaag. Ik heb in de laatste seconden alles op alles gezet, maar mijn tegenstander was ook een topper. Als ik deze lijn kan doortrekken, komt het wel goed."

12:56 12 uur 56. Van Gansbeke heeft genoeg aan waza-ari. Ook Kenneth Van Gansbeke (-66kg) staat in de kwartfinales op het EK judo. Tegen Lucian Bors Dumitrescu, die onlangs de European Open in Praag won, scoorde hij al snel een waza-ari. Met een stevige armklem leek Van Gansbeke de kamp af te maken, maar de Roemeen ontsnapte op het nippertje. Met nog 1 minuut op de klok volstond het voor onze landgenoot om zijn voorsprong te verdedigen en zijn ticket voor de kwartfinales af te halen. . Van Gansbeke heeft genoeg aan waza-ari Ook Kenneth Van Gansbeke (-66kg) staat in de kwartfinales op het EK judo. Tegen Lucian Bors Dumitrescu, die onlangs de European Open in Praag won, scoorde hij al snel een waza-ari.



Met een stevige armklem leek Van Gansbeke de kamp af te maken, maar de Roemeen ontsnapte op het nippertje. Met nog 1 minuut op de klok volstond het voor onze landgenoot om zijn voorsprong te verdedigen en zijn ticket voor de kwartfinales af te halen.

12:42 12 uur 42. Libeer naar kwartfinales. Mina Libeer mag ook juichen na haar tweede kamp. Met Vera Zemanova had ze nog een eitje te pellen: op de European Open in Praag botste ze al eens op de Tsjechische in de halve finales. Libeer was de meest actieve judoka in het begin van de kamp, maar toch moest ze wachten tot de Golden Score om toe te slaan. Ze counterde een beenveeg van Zemanova en dat leverde ippon op. In de volgende ronde wacht een monument uit het vrouwenjudo: de Portugese Telma Monteiro. . Libeer naar kwartfinales Mina Libeer mag ook juichen na haar tweede kamp. Met Vera Zemanova had ze nog een eitje te pellen: op de European Open in Praag botste ze al eens op de Tsjechische in de halve finales.



Libeer was de meest actieve judoka in het begin van de kamp, maar toch moest ze wachten tot de Golden Score om toe te slaan. Ze counterde een beenveeg van Zemanova en dat leverde ippon op.



In de volgende ronde wacht een monument uit het vrouwenjudo: de Portugese Telma Monteiro.

11:47 11 uur 47. De Belgen starten uitstekend: 4 op 5. Na de eerste ronde zijn nog 4 van de 5 Belgen actief op het EK. Amber Ryheul (-52kg) was als laatste aan zet, maar de 22-jarige uit Houthulst stelde niet teleur. Ryheul, die na haar zege in Praag in februari besmet raakte met het coronavirus, was duidelijk helemaal hersteld. Tegen de Sloveens Teja Tropan zocht ze drie keer naar een armklem, zonder succes. Uiteindelijk trof ze met een houdgreep wel raak: ippon. . De Belgen starten uitstekend: 4 op 5 Na de eerste ronde zijn nog 4 van de 5 Belgen actief op het EK. Amber Ryheul (-52kg) was als laatste aan zet, maar de 22-jarige uit Houthulst stelde niet teleur.



Ryheul, die na haar zege in Praag in februari besmet raakte met het coronavirus, was duidelijk helemaal hersteld. Tegen de Sloveens Teja Tropan zocht ze drie keer naar een armklem, zonder succes. Uiteindelijk trof ze met een houdgreep wel raak: ippon.

11:27 11 uur 27. Ook Jura stoot door. Anne-Sophie Jura (-48kg) wint wel vlot haar eerste kamp op het EK judo. Tegen Katryna Esposito uit Malta, een haalbare kaart, haalde onze landgenote het met ippon. De 20-jarige Esposito had nog niet veel ervaring op het grote toneel en werd na 1 minuut al verrast door een klem. Jura mag zich opmaken voor de 2e ronde. . Ook Jura stoot door Anne-Sophie Jura (-48kg) wint wel vlot haar eerste kamp op het EK judo. Tegen Katryna Esposito uit Malta, een haalbare kaart, haalde onze landgenote het met ippon.



De 20-jarige Esposito had nog niet veel ervaring op het grote toneel en werd na 1 minuut al verrast door een klem. Jura mag zich opmaken voor de 2e ronde.

11:22 11 uur 22. 2 op 3 voor Belgen. Met Ellen Salens (-48kg) sneuvelt een eerste landgenote op het EK judo. Nochtans kampte ze sterk tegen de Russin Sabina Giliazova, dit jaar nog 7e op de Grand Slam in Tel Aviv. Op 10 seconden van het einde kon Giliazova een waza-ari scoren. Salens had nog enkele seconden om te reageren, ging ook in de aanval, maar werd opnieuw gegooid. Ippon, en zo zit het EK er net als vorig jaar in de eerste ronde op voor Salens. . 2 op 3 voor Belgen Met Ellen Salens (-48kg) sneuvelt een eerste landgenote op het EK judo. Nochtans kampte ze sterk tegen de Russin Sabina Giliazova, dit jaar nog 7e op de Grand Slam in Tel Aviv.



Op 10 seconden van het einde kon Giliazova een waza-ari scoren. Salens had nog enkele seconden om te reageren, ging ook in de aanval, maar werd opnieuw gegooid. Ippon, en zo zit het EK er net als vorig jaar in de eerste ronde op voor Salens.

11:17 11 uur 17. Ook Van Gansbeke opent sterk. Kenneth Van Gansbeke (-66kg) had ook weinig geluk met de loting: de Rus Puliaev pakte eind maart nog brons op de Grand Slam van Tbilisi. Van Gansbeke, die vorig jaar sneuvelde in de eerste ronde op het EK, had zijn handen vol met Puliaev, maar stond meer dan zijn mannetje. Na 4 minuten hadden ze allebei één waza-ari gescoord, dus moest de Golden Score de beslissing brengen. Daarin gooide Van Gansbeke zijn Russische tegenstander, goed voor ippon en de overwinning. . Ook Van Gansbeke opent sterk Kenneth Van Gansbeke (-66kg) had ook weinig geluk met de loting: de Rus Puliaev pakte eind maart nog brons op de Grand Slam van Tbilisi.



Van Gansbeke, die vorig jaar sneuvelde in de eerste ronde op het EK, had zijn handen vol met Puliaev, maar stond meer dan zijn mannetje.



Na 4 minuten hadden ze allebei één waza-ari gescoord, dus moest de Golden Score de beslissing brengen. Daarin gooide Van Gansbeke zijn Russische tegenstander, goed voor ippon en de overwinning.

11:13 11 uur 13. Libeer overleeft aartsmoeilijke kamp. Mina Libeer (-57kg) heeft wraak genomen tegen Maria Perisic, die haar vorig jaar uitschakelde op het EK. Libeer had het opnieuw knap lastig tegen de Servisch, die de kamp domineerde. Op 40 seconden van het einde had ze ook al twee bestraffingen achter haar naam. Maar Libeer vond haar tweede adem en dwong een Golden Score af. Daarin liep ook Perisic tegen een tweede bestraffing aan. Libeer deed een mooie poging om Perisic uit te schakelen, maar uiteindelijk volstond een derde bestraffing. Een knappe overwinning. . Libeer overleeft aartsmoeilijke kamp Mina Libeer (-57kg) heeft wraak genomen tegen Maria Perisic, die haar vorig jaar uitschakelde op het EK. Libeer had het opnieuw knap lastig tegen de Servisch, die de kamp domineerde. Op 40 seconden van het einde had ze ook al twee bestraffingen achter haar naam.



Maar Libeer vond haar tweede adem en dwong een Golden Score af. Daarin liep ook Perisic tegen een tweede bestraffing aan. Libeer deed een mooie poging om Perisic uit te schakelen, maar uiteindelijk volstond een derde bestraffing. Een knappe overwinning.

10:49 10 uur 49. Libeer als eerste in actie. Mina Libeer (-57 kg) is als eerste aan zet en zal ook meteen bij de les moeten zijn. Ze staat tegenover de Servische Marica Perisic, die Libeer ook vorig jaar al uitschakelde in de eerste ronde van het EK in Praag. Libeer is dus op haar hoede, zeker na de bronzen medaille van Perisic op de Grand Slam van Tasjkent. . Libeer als eerste in actie Mina Libeer (-57 kg) is als eerste aan zet en zal ook meteen bij de les moeten zijn. Ze staat tegenover de Servische Marica Perisic, die Libeer ook vorig jaar al uitschakelde in de eerste ronde van het EK in Praag. Libeer is dus op haar hoede, zeker na de bronzen medaille van Perisic op de Grand Slam van Tasjkent.

10:30 10 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1382969617937793027