EK-kwartfinale tussen Casse en Chouchi? Casse wil niet op de hoogte zijn van de loting

Op 15 juni wordt de wereldranking afgesloten die zal bepalen over een "boarding pass" richting Tokio 2020.

Het EK is voor veel judoka's dus nog een uitgelezen kans om hun notering op te krikken, maar in principe hoeft Matthias Casse zich daar geen zorgen over te maken.

Casse is de nummer 1 van de wereld in de categorie tot 81 kilogram. Als hij niet ziek wordt of geblesseerd raakt, stapt hij sowieso op het vliegtuig naar Japan.

Maar de Europese kampioen van 2019 en de bronzenmedaillewinnaar van 2020 heeft "veel zin" in dit EK.

Casse vecht in dezelfde klasse als Sami Chouchi. Als onze landgenoten zich niet laten verrassen, dan ontmoeten ze elkaar in de kwartfinales.



Chouchi, die door het kwalificatiesysteem (normaal) niet naar Tokio mag, is de man-in-vorm. Op 6 maart versloeg hij Casse nog op de Grand Slam van Tasjkent in de bronzen strijd.

Vorig jaar, eind november, vloerde Casse Chouchi dan weer in het EK-gevecht om het brons.