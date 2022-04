Max Verstappen domineert in Imola, stuurfout kost Charles Leclerc dure WK-punten

Ferrari baalt na chaotische start

Met winst in de sprintrace zaterdag had Verstappen een perfecte generale repetitie afgelegd in Imola. WK-leider Leclerc startte vanop positie twee, de twee luitenanten - Pérez en Sainz - vulden de tweede rij. Lewis Hamilton kwam er zaterdag niet aan te pas en zou ook zondag geen rol van betekenis spelen.

Verstappen deed dat wel en maakte vanaf de start duidelijk dat het zijn dag zou worden. Een kanonstart bracht hem al vroeg in een zetel, een even goede start van Pérez zorgde ervoor dat Red Bull vooraan kon controleren.

Leclerc daarentegen was veel minder goed weg. De WK-leider zakte al snel weg naar plek 4 en zou een hele namiddag moeten achtervolgen. Het was niet de dag van Ferrari want ook Sainz kende een dramatische start. De Spanjaard tikte Ricciardo aan en ging van de baan: zijn wedstrijd zat er zo na een halve minuut al op.