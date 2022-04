Max Verstappen trekt laken naar zich toe in sprintrace in Imola

17:07 17 uur 07.

17:06 17 uur 06. Verstappen wint! Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar Max Verstappen is dan toch de winnaar van de sprintrace in Imola. Charles Leclerc, die bijna de hele race aan de leiding reed, liet zich op het einde toch nog verrassen door de Nederlander. De Monegask doet voor eigen Ferrari-volk wel weer een goede zaak in de WK-stand, want van eerste achtervolger George Russell was vandaag geen sprake.

17:02 17 uur 02. Het duel duurde niet erg lang, maar lijkt toch beslist. Leclerc volgt nu al op meer dan een seconde. De Red Bull had blijkbaar wat langer nodig om warm te draaien op Imola.

17:01 17 uur 01. 20/21: Verstappen er voorbij. Verstappen is er toch nog in geslaagd om Leclerc voorbij te snellen in een van de DRS-zones.

17:00 17 uur . Verstappen raakt er voorlopig niet voorbij. Nog twee ronden op de teller.

16:59 16 uur 59. 19/21. De spanning is te snijden. Leclerc houdt voorlopig stand.

16:58 16 uur 58. Duel vooraan. Leclerc is zijn voorsprong nu helemaal kwijt op Verstappen, die optimaal profiteert van de DRS-zones om onder de achterveugel van de Monegask te kruipen.

16:57 16 uur 57. Verstappen is nog wat meer op zijn gaspedaal gaan staan, hij duikt onder de seconde achterstand op Leclerc.

16:54 16 uur 54. 14/21: Sainz blijft oprukken. Sainz komt stilaan in de buurt van het podium na een knap inhaalmanoeuvre bij Ricciardo. De Spanjaard is nu 5e.

16:52 16 uur 52. De Ferrari is duidelijk sneller dan de Red Bull in Italië. De voorsprong van Leclerc op Verstappen is bijna twee seconden. Als de Monegask zijn bolide op de baan houdt, dan lijkt de zege binnen.

16:49 16 uur 49. 11/21. De sprintrace is halfweg en veel is er nog niet gebeurd. Leclerc heeft alles goed onder controle voorin.

16:45 16 uur 45. 7/21. Sainz vliegt voorbij Alonso naar de zevende plaats. De Ferrari-fans laten zich nog een keer horen. Helemaal vooraan is de voorsprong van Leclerc op Verstappen al meer dan een seconde.

16:42 16 uur 42. Carlos Sainz (Ferrari) is aan een inhaalrace begonnen in zijn rode bolide en dat ziet de tifosi in de tribunes uiteraard graag. De Spanjaard is al van 10 naar 8 opgeschoven.

16:41 16 uur 41. Herstart! Leclerc heeft de race weer op gang gebracht, de Monegask is niet in de problemen gekomen bij de herstart.

