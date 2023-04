Meesseman wint Belgisch onderonsje tegen Mestdagh: Fenerbahçe naar finale EuroLeague

Een unicum voor het Belgische basketbal. Voor het eerst stonden twee Belgische basketbalspeelsters tegenover elkaar in de Final 4 van de EuroLeague, de Champions League van het basketbal.



Het Fenerbahçe van Emma Meesseman was op papier de vooruitgeschoven topfavoriet. Toch was het het Schio van Kim Mestdagh dat een flitsende start nam in de halve finale.



Tot diep in het derde kwart (46-43) waren Meesseman en co zelfs op achtervolgen aangewezen.



Al bleek het slechts uitstel van executie te zijn. Het Turkse sterrenensemble had diesel in zijn tank zetten, maar vond zijn turbo na de pauze weer helemaal terug. Met 25 punten in het derde kwart ging het genadeloos op en over zijn Italiaanse tegenstander.



De logica werd zo toch gerespecteerd. De Turkse topploeg trok de goede lijn in het slot door en triomfeerde uiteindelijk met 77-70. Emma Messeman tekende voor 13 punten. Kim Mestdagh moest met 5 punten het hoofd buigen voor haar collega-international.