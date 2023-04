Meesseman vs. Mestdagh in halve finales EuroLeague: "Gaan elkaar niks gunnen op het veld"

"De Final 4 halen was van bij het seizoensbegin onze doelstelling. Daar hebben we ook hard voor gewerkt. We zijn de topfavoriet, ja. Op papier hebben we inderdaad veel talent, maar de favoriet op papier heeft in het verleden ook al vaak niet gewonnen."

Voor Fenerbahçe zou het de allereerste eindwinst zijn in de EuroLeague. "Ze zeggen wel eens dat er een vloek op de club rust. Fenerbahçe speelde al 4x de finale en 6x de Final 4, maar won nog nooit. Ik hoop dat het niet waar is, maar we gaan in elk geval proberen om dat te doorbreken", klinkt het bij Meesseman.

Fenerbahçe tegen Schio, dat is de topfavoriet tegen de underdog. De Turkse club van Emma Meesseman is afgezakt naar Praag met 14 zeges op rij in de EuroLeague. "Nu moeten we het ook afmaken, te beginnen morgen tegen Schio in de halve finales", blikt Meesseman vooruit.

We hebben veel talent en op papier zijn wij de topfavoriet, maar de favoriet op papier heeft in het verleden ook al vaak niet gewonnen.

Kijkt Meesseman uit naar het duel met Kim Mestdagh? "Het is een kleine wereld en je komt altijd wel goeie vrienden tegen op het veld, maar ik ben blij om nog een Belgische in de Final 4 tegen te komen. Dat is volgens mij de 1e keer. Voor en na zijn we vrienden, maar het is niet zo dat ik haar op het veld iets zal geven omdat zij ook van Ieper is", lachte Meesseman.

Over de finale wil Meesseman nog niet te veel spreken. "Stap voor stap", is het devies. En de 1e horde is het Schio van Kim Mestdagh. De Italiaanse topclub staat voor het eerst in de Final 4.

Kim Mestdagh: "Niet naar Praag gekomen als citytrip"

Terwijl het bij Fenerbahçe van moeten is, kan Schio zonder druk toewerken naar de halve finales. "We hebben gezonde zenuwen omdat we hier staan. We zijn hier de underdog, maar we zijn niet naar Praag gekomen op citytrip. We willen proberen om het Fenerbahçe zo moeilijk mogelijk te maken", vertelt Kim Mestdagh.

Bij de Belgian Cats stond Emma altijd in mijn ploeg, dat was toch wel leuker.

Ook zij kijkt uit naar het Belgische onderonsje in de halve finales. "Het is de eerste keer dat ik op dit niveau tegen Emma ga spelen. Bij de Belgian Cats stond ze altijd in mijn ploeg, dat was toch wel leuker (lacht)."

"Twee Ieperlingen in de Final 4, het is toch wel heel speciaal, hé. Ik zou liever niet tegen Emma spelen, maar het is ook wel iets om trots op te zijn. En er zal sowieso een Belgische in de finale staan. We gaan er allebei helemaal voor gaan", zegt Mestdagh, die ook nog bevestigt dat de nationale ploeg voor haar een afgesloten hoofdstuk is.

"De Belgian Cats zullen me altijd nauw aan het hart liggen. Ik ben trots op wat we bereikt hebben en ik geniet nu van wat we gepresteerd hebben. Ik denk dat de Cats deze zomer op het EK moeten kunnen meestrijden om het goud. Als ze de finale halen, ga ik zeker kijken."