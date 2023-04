Philip Mestdagh over Final 4 EuroLeague: "Zie niet in wie Fenerbahçe van titel kan houden"

Emma Meesseman en Kim Mestdagh nemen het vandaag in Praag tegen elkaar op in de halve finales van de EuroLeague. Ook ex-bondscoach Philip Mestdagh is afgezakt naar de Tsjechische hoofdstad om zijn dochter en zijn voormalige poulain aan het werk te zien. En hij schuift Fenerbahçe naar voren als favoriet. "Het wordt heel moeilijk om hen pijn te doen", klinkt het.

"We zijn hier niet op citytrip", vertelde dochter Kim Mestdagh donderdag nog aan Sporza. Maar voor de ouders van de Schio-speelster is de trip naar Praag wel een aangenaam uitje. "We combineren een citytrip met basketbal. Je dochter op dit niveau zien spelen is toch wel tof", zegt Philip Mestdagh met gepaste trots. Vader Mestdagh beseft dat het een lastige klus wordt voor zijn dochter in de halve finales van de belangrijkste Europese beker tegen topfavoriet Fenerbahçe. "Eerlijk gezegd zie ik niet in wie hen van de titel zou kunnen houden", blaast hij vol bewondering voor het Turkse sterrenensemble. "Maar zeg nooit nooit. Vorig jaar in Istanbul waren zij ook favoriet en werden ze in de finale geklopt door Sopron. Maar ik denk wel dat ze dit jaar meer dan ooit klaar zijn om de EuroLeague richting Turkije te halen."

Aan het lijstje toppers bij Fenerbahçe lijkt geen einde te komen, met naast Emma Meesseman onder meer ook Breanna Stewart, Courtney Vandersloot, Kayla McBride, Alina Jagoepova, Satou Sabally en Kiah Stokes. Stuk voor stuk ronkende namen in het vrouwenbasketbal. Is er op dit moment zelfs een beter duo op een basketbalveld te vinden dan Meesseman-Stewart? "Dat denk ik niet. Het zijn de beste twee speelsters van de wereld op dit moment", vindt Mestdagh. "Stewart is onstopbaar op de 3-positie en kan ook als 4 uit de voeten, terwijl Emma ook zowel inside als outside kan spelen. Ze zijn ook heel complementair. Ik zie echt niet in hoe ze dat duo gaan stoppen." "In een ander team zou je al sneller de kaart van Meesseman trekken, maar bij Fenerbahçe komt het gevaar van overal. Als Meesseman geen 20 punten maakt, zal Stewart er wel 25 maken. En als zij het niet doet, dan wel Jagoepova, Sabally of McBride", klinkt het vol bewondering.

Een schier onmogelijk opdracht dus voor Schio in de halve finales of kunnen de Italianen toch een manier vinden om Fenerbahçe pijn te doen? "Dat wordt toch heel moeilijk", beseft Philip Mestdagh. "Puur individueel worden ze op alle posities overtroefd." "Schio is ook een beetje over zijn hoogtepunt heen", weet Mestdagh. "Dat is jammer, zo net voor de Final 4. Ze hebben wel de Italiaanse beker gewonnen, maar raakten vorige week slechts krasselend voorbij Campobasso in de kwartfinales van de Italiaanse play-offs. Daar liep het echt moeilijker." "Maar goed, in 40 minuten kan er alles gebeuren. Het wordt zaak voor Schio om collectief te spelen, hard te verdedigen en te proberen het ritme uit de wedstrijd te halen. Want als je Fenerbahçe laat doen, dan hang je eraan."

