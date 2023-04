Philip Mestdagh gaat zijn geluk beproeven in Polen: "Heel blij met nieuwe uitdaging"

"Gdynia is samen met onder meer Polkowice, Gorzow, Poznan en Lublin een van de topclubs in Polen, maar dit seizoen zijn ze uit de top 4 gespeeld. Ze werden slechts 5e in de competitie en raakten niet voorbij de kwartfinales in de play-offs."

Voor Mestdagh zette dat wel de deur open voor een buitenlands avontuur bij Gdynia, een van de grote namen in Polen. "Het is allemaal heel snel gegaan, want ik heb eigenlijk pas gisterochtend mijn contract ondertekend. Ze wilden het zo snel mogelijk bekend maken om voor rust te zorgen", zegt Mestdagh.

Philip Mestdagh was dit seizoen aan de slag bij Kortrijk. Die club schroefde zijn ambities onlangs terug nadat beslist was om met het herenteam de sprong naar de BNXT League te wagen.

Gdynia had me al eens gecontacteerd net voor het EK en de Olympische Spelen in 2021, maar dat is toen niet doorgegaan.

Te weinig en dus klopte Gdynia niet voor het eerst aan bij Philip Mestdagh. "Ze hadden me ook al eens gecontacteerd net voor het EK en de Olympische Spelen in 2021, maar dat is toen niet doorgegaan. Nu hebben ze me opnieuw gevraagd."

Over ontgoocheling in Kortrijk: "Toch wel een tik"

Het telefoontje van Gdynia kwam voor Philip Mestdagh op het juiste moment, na de teleurstelling over de afloop van het Kortrijkse verhaal. "Ik dacht dat we daar vertrokken waren voor 3 jaar. Dan krijg je dan kans om iets op te bouwen. Dat was een grote ontgoocheling", bekent de voormalige bondscoach.

"Ondanks de vele blessures hebben we getoond dat er iets staat. We hebben het Namen in de kwartfinales van de play-offs heel moeilijk gemaakt. Na onze 1e overwinning verloren we in Namen met 3 puntjes en de beslissende matchen met 6 punten verschil. We hebben goeie wedstrijden gespeeld."

"Door blessures waren we wat beperkt en hadden we eigenlijk maar 7 speelsters. We misten gestalte onder de borden."