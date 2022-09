clock 06:49 06 uur 49. WK basketbal Levende legende, nieuwe ster én thuisvoordeel: de troeven van Australië voor duel met Belgian Cats

Met de zege tegen Australië op de Spelen zijn we niet meer bezig. Dit is een nieuwe ploeg met een nieuwe coach. Het is een andere setting ook, want zij spelen thuis voor een vol stadion. Daar houd ik wel van. Een volle zaal motiveert me. . Julie Vanloo.

Demory: "Hoop dat de scheidsrechters ons niet te veel benadelen".

Vanloo: "We willen Australië kloppen op snelheid".

clock 16:12 16 uur 12. "Emma Meesseman helpt ons enorm". De Belgian Cats gaan de knock-outfase van het WK in zonder Emma Meesseman. De sterspeelster is geblesseerd. Een aderlating, zo weet ook Julie Vanloo. Op de Spelen wonnen de Belgen nog ruim van Australië en Meesseman tekende toen voor 32 punten. "We moeten nu automatismen vinden zonder Emma", legt Vanloo uit, "maar ze helpt ons enorm en ook vanaf de zijlijn ziet ze alles. Het is bijna een extra coach die we hebben en dat is ook wel een sterkte." . "Emma Meesseman helpt ons enorm" De Belgian Cats gaan de knock-outfase van het WK in zonder Emma Meesseman. De sterspeelster is geblesseerd. Een aderlating, zo weet ook Julie Vanloo. Op de Spelen wonnen de Belgen nog ruim van Australië en Meesseman tekende toen voor 32 punten. "We moeten nu automatismen vinden zonder Emma", legt Vanloo uit, "maar ze helpt ons enorm en ook vanaf de zijlijn ziet ze alles. Het is bijna een extra coach die we hebben en dat is ook wel een sterkte."

clock 16:12 16 uur 12. Ons gameplan is snelheid. We hebben een ongelofelijk snelle ploeg en daar kunnen we Australië veel pijn mee doen. . Julie Vanloo. Ons gameplan is snelheid. We hebben een ongelofelijk snelle ploeg en daar kunnen we Australië veel pijn mee doen. Julie Vanloo

clock 16:08 16 uur 08. Bondscoach Valéry Demory: "Hoog verdedigen". De Belgian Cats hebben vanmiddag onze tijd een laatste keer getraind voor hun kwartfinale op het WK basketbal. Een laat tijdstip in vergelijking met het gros van hun groepsmatchen, maar de Cats spelen donderdag om 12.30 u Belgische tijd tegen het gastland en konden zo nog wat wennen aan die omstandigheden. Australië wacht dus in de kwartfinales en dat is een loodzware klus. Met de steun van meer dan 10.000 supporters zullen zij de uitgesproken favoriet zijn in Sydney. "We zullen hoog moeten verdedigen", weet bondscoach Valéry Demory. "Zo kunnen we Australië afremmen." "Het is een ploeg met veel grote speelsters. Op die manier kunnen we hen ver van de ring houden. En zelf moeten we zuiver aanvallen." . Bondscoach Valéry Demory: "Hoog verdedigen" De Belgian Cats hebben vanmiddag onze tijd een laatste keer getraind voor hun kwartfinale op het WK basketbal. Een laat tijdstip in vergelijking met het gros van hun groepsmatchen, maar de Cats spelen donderdag om 12.30 u Belgische tijd tegen het gastland en konden zo nog wat wennen aan die omstandigheden. Australië wacht dus in de kwartfinales en dat is een loodzware klus. Met de steun van meer dan 10.000 supporters zullen zij de uitgesproken favoriet zijn in Sydney. "We zullen hoog moeten verdedigen", weet bondscoach Valéry Demory. "Zo kunnen we Australië afremmen." "Het is een ploeg met veel grote speelsters. Op die manier kunnen we hen ver van de ring houden. En zelf moeten we zuiver aanvallen."

