Mentaal zijn we normaal gezien sterker dan zij. Als het iets moeilijker gaat bij hen, kunnen we hen breken. Maar we moeten eerst zelf ons spel brengen voor we dat kunnen doen. Emma Meesseman.

Rusland over duel tegen de Belgian Cats: "We zijn het beu om te verliezen"

Rusland heeft de gewoonte om een verschroeiend eerste kwart te spelen. We moeten die dynamiek breken. We moeten zeker lessen trekken uit de nederlaag tegen Bosnië. Ik had er al voor gewaarschuwd: ons vertrouwen mocht geen arrogantie worden. We hebben de kaarten in handen en we moeten die goed uitspelen. Bondscoach Philip Mestdagh

De Belgian Cats konden dankzij hun statuut als groepswinnaar even op adem komen.

Jubilarissen Carpréaux en Meesseman. Marjorie Carpréaux (33) verovert morgen haar 150e cap bij de Belgian Cats. "Ik wist het niet", glimlachte de enthousiaste Cat. "Ik ben trots op dat getal. Het is altijd een eer om voor je land te spelen." Emma Meesseman (28) pakt morgen dan weer haar 100e optreden voor de nationale ploeg.

Rusland is een jong en enthousiast team. Ze zijn niet zelfzuchtig en laten de bal goed rondgaan. Maar wij hebben misschien meer ervaring en dat kan een voordeel zijn. We moeten alleszins dominant zijn van de eerste tot de laatste minuut. Kim Mestdagh