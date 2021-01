Voor Neuville is de zege in de 11e rit ook zijn allereerste overwinning in een chronorit met zijn nieuwe corijder Martijn Wydaeghe.

10 uur 13. Neuville wint eerste chronorit met nieuwe corijder . Thierry Neuville is zaterdagochtend één plaats opgeschoven naar de vierde plaats. Hij won de tweede rit van de dag en volgt nu op bijna 52 seconden van leider Sébastien Ogier, die bovenin Elfyn Evans aflost. Voor Neuville is de zege in de 11e rit ook zijn allereerste overwinning in een chronorit met zijn nieuwe corijder Martijn Wydaeghe. .

15 uur 14. Na de tweede wedstrijddag in Monte Carlo staan onze landgenoot Thierry Neuville en zijn nieuwe co-rijder na een verkeerde bandenkeuze voorlopig op de vijfde plaats. "Daardoor heb ik deze ochtend veel tijd verloren en het wordt moeilijk om dat goed te maken", zei Neuville, die wel tevreden terugblikte op de laatste twee ritten van de dag. Toen reed hij uit voorzorg met een nieuwe versnellingsbak. "Mijn co-rijder Martijn deed het goed en ik had meer vertrouwen." Neuville volgt op bijna 1 minuut van de nieuwe leider: de Brit Evans. Sébastien Ogier domineerde nochtans lange tijd, maar hij reed uiteindelijk lek en zo greep Evans de macht na de tweede wedstrijddag. Zaterdag worden in en om Gap de laatste drie ritten gereden waarna de rijders en teams zich naar Monaco verplaatsen waar ze op zondag nog vier klassementsritten voor de wielen geschoven krijgen. .

16:24

16 uur 24. Thierry Neuville heeft na de eerste wedstrijddag in Monte Carlo de vierde plaats te pakken. Samen met zijn nieuwe co-rijder verloor hij 16 seconden op leider Ott Tänak. Het was voor Neuville wel nog even wennen. "Om eerlijk te zijn, het was een raar gevoel", zei hij aan de finish van de 1e rit. "Martijn heeft het goed gedaan. De komende dagen gaan we onze werkwijze verder verfijnen." Halfweg de tweede klassementsrit zag het er prima uit voor de Belg en was hij slechts 0,4 seconden trager dan zijn teamgenoot Ott Tänak. Maar aan de streep was Neuville uiteindelijk 12,1 seconden trager. Een ontgoocheling, want hij was achteraf niet beschikbaar voor een interview. Zo sluit hij dag 1 af op plek 4. Teemu Suninen ging kort voor het einde van de finish van de 1e rit van de baan en moest opgeven. Hij rolde de ravijn in, maar kwam er wel ongeschonden vanaf. Zijn Ford had minder geluk. Op vrijdag worden er vijf klassementsritten gereden. Vanwege de avondklok in Frankrijk wordt de eerste rit vrijdagochtend al om 1 over 6 gereden. Het wordt dus een korte nacht voor de rijders en hun teamleden. .