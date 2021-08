04:04 04 uur 04. KJT over 1,77m, Thiam wacht. In tegenstelling tot Thiam komt Johnson-Thompson wel in actie op 1,77m. De Britse gaat er zonder problemen over. . KJT over 1,77m, Thiam wacht In tegenstelling tot Thiam komt Johnson-Thompson wel in actie op 1,77m. De Britse gaat er zonder problemen over.

04:02 04 uur 02. Ook voor 1,74m passen Thiam en KJT, de lat gaat naar 1,77m. . Ook voor 1,74m passen Thiam en KJT, de lat gaat naar 1,77m.

03:49 03 uur 49. Thiam en KJT wachten. De lat ligt ondertussen op 1,71m. Dat is nog niet hoog genoeg voor Thiam en Johnson-Thompson. . Thiam en KJT wachten De lat ligt ondertussen op 1,71m. Dat is nog niet hoog genoeg voor Thiam en Johnson-Thompson.

03:32 03 uur 32. De zevenkampsters maken zich klaar om aan het hoogspringen te beginnen. Thiam en Johnson-Thompson maken allebei deel uit van de eerste groep. Onze landgenote komt als 3e van de groep in actie, maar zal wellicht eventjes wachten tot de lat hoger ligt. Thiam sprong dit seizoen "slechts" 1,89m. Doet ze beter op het juiste moment? . De zevenkampsters maken zich klaar om aan het hoogspringen te beginnen. Thiam en Johnson-Thompson maken allebei deel uit van de eerste groep.

Onze landgenote komt als 3e van de groep in actie, maar zal wellicht eventjes wachten tot de lat hoger ligt. Thiam sprong dit seizoen "slechts" 1,89m. Doet ze beter op het juiste moment?

02:59 02 uur 59. Op naar het hoogspringen. Het volgende nummer van de zevenkamp is het hoogspringen. Tijd voor Thiam om uit te pakken dus. Met 2,02m heeft ze als enige van alle deelnemers een persoonlijk record boven de 2 meter. Maakt ze hier meteen het verschil met KJT, die een PR heeft van 1,98m? . Op naar het hoogspringen Het volgende nummer van de zevenkamp is het hoogspringen. Tijd voor Thiam om uit te pakken dus.

Met 2,02m heeft ze als enige van alle deelnemers een persoonlijk record boven de 2 meter. Maakt ze hier meteen het verschil met KJT, die een PR heeft van 1,98m?

02:57 02 uur 57. Nafi Thiam.

02:57 02 uur 57. Dit is een normale tussenstand na de horden. Kris Meertens. Dit is een normale tussenstand na de horden. Kris Meertens

02:54 02 uur 54. Thiam 15e na de 100m horden. In de derde en laatste reeks heeft de Amerikaanse Kendell Williams als enige onder de 13 seconden gelopen. Met 1.129 punten gaat ze uiteraard ook naar de leiding na het eerste onderdeel van de zevenkamp. Vidts is voorlopig 5e, Thiam volgt als 15e. . Thiam 15e na de 100m horden In de derde en laatste reeks heeft de Amerikaanse Kendell Williams als enige onder de 13 seconden gelopen. Met 1.129 punten gaat ze uiteraard ook naar de leiding na het eerste onderdeel van de zevenkamp.

Vidts is voorlopig 5e, Thiam volgt als 15e.

02:46 02 uur 46. Noor Vidts is nu al de verrassing van het eerste nummer. Kris Meertens. Noor Vidts is nu al de verrassing van het eerste nummer. Kris Meertens

02:45 02 uur 45. Zegereeks voor Vidts in PR. Ook Noor Vidts, de tweede Belgische in de zevenkamp, heeft een goeie start gemaakt. Ze liep op de 100m horden een persoonlijk record met 13"17, goed voor de zegereeks en 1.099 punten. . Zegereeks voor Vidts in PR Ook Noor Vidts, de tweede Belgische in de zevenkamp, heeft een goeie start gemaakt. Ze liep op de 100m horden een persoonlijk record met 13"17, goed voor de zegereeks en 1.099 punten.

02:41 02 uur 41. Cubaanse outsider out. Voor de 26-jarige Cubaanse Yorgelis Rodriguez zit de zevenkamp er meteen op. Ze viel geblesseerd uit op de 100m horden en mag een kruis maken over haar Olympische Spelen. Rodriguez werd op het WK in Doha vierde en was dus één van de outsiders in Tokio. In Rio werd ze nog zevende. . Cubaanse outsider out Voor de 26-jarige Cubaanse Yorgelis Rodriguez zit de zevenkamp er meteen op. Ze viel geblesseerd uit op de 100m horden en mag een kruis maken over haar Olympische Spelen.

Rodriguez werd op het WK in Doha vierde en was dus één van de outsiders in Tokio. In Rio werd ze nog zevende.

02:40 02 uur 40.

02:38 02 uur 38. 40 punten verschil. Thiam krijgt voor haar 100m horden 1.044 punten. Dat zijn er 40 minder dan Johnson-Thompson, die er 1.084 verzamelde. "Dat is niet erg", vat commentator Kris Meertens samen. . 40 punten verschil Thiam krijgt voor haar 100m horden 1.044 punten. Dat zijn er 40 minder dan Johnson-Thompson, die er 1.084 verzamelde. "Dat is niet erg", vat commentator Kris Meertens samen.

02:38 02 uur 38. Thiam eindigt op de 100m horden als derde in 13"54, haar beste tijd van het seizoen. Thiam eindigt op de 100m horden als derde in 13"54, haar beste tijd van het seizoen

02:37 02 uur 37. KJT wint 100m horden, Thiam 3e. De 100m horden is misschien wel het gevaarlijkste nummer voor Thiam op de zevenkamp. Geen fouten maken is dus de boodschap en dat deed onze landgenote niet op het eerste nummer van de dag. De zegereeks was voor Johnson-Thompson in 13"26, Thiam volgde in het spoor van haar grote concurrente als derde in 13"54, haar beste tijd van het seizoen. Goed begonnen is... . KJT wint 100m horden, Thiam 3e De 100m horden is misschien wel het gevaarlijkste nummer voor Thiam op de zevenkamp. Geen fouten maken is dus de boodschap en dat deed onze landgenote niet op het eerste nummer van de dag.

De zegereeks was voor Johnson-Thompson in 13"26, Thiam volgde in het spoor van haar grote concurrente als derde in 13"54, haar beste tijd van het seizoen.

Goed begonnen is...



02:34 02 uur 34. Alles loopt goed voor Thiam. Ze tempert de hoop op goud, maar die is toch terecht. Kris Meertens. Alles loopt goed voor Thiam. Ze tempert de hoop op goud, maar die is toch terecht. Kris Meertens

02:31 02 uur 31. Meteen eerste duel KJT vs Thiam. Nafi Thiam is ondertussen al aan haar opwarming begonnen in het olympisch stadion. Ze komt op de 100m horden in actie in de eerste reeks, in baan 8. Haar grote concurrente Katarina Johnson-Thompson loopt naast Thiam in baan 7. Het PR van de Britse op de 100m horden is 13"09, dat van Thiam 13"34. . Meteen eerste duel KJT vs Thiam Nafi Thiam is ondertussen al aan haar opwarming begonnen in het olympisch stadion. Ze komt op de 100m horden in actie in de eerste reeks, in baan 8.

Haar grote concurrente Katarina Johnson-Thompson loopt naast Thiam in baan 7. Het PR van de Britse op de 100m horden is 13"09, dat van Thiam 13"34.

02:19 02 uur 19. Natuurlijk mag Thiam concurrentie verwachten van andere atletes, maar als ze op niveau is, pakt ze sowieso een medaille en normaal gezien goud. Marc Willems. Natuurlijk mag Thiam concurrentie verwachten van andere atletes, maar als ze op niveau is, pakt ze sowieso een medaille en normaal gezien goud. Marc Willems