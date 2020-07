Coronablog: Geen basketbalwedstrijden in ons land tot eind augustus

20:00 20 uur . Geen basketbal tot eind augustus. Na overleg tussen de verschillende basketbalfederaties in ons land is beslist dat alle wedstrijden tot en met zondag 30 augustus worden opgeschort. Het gaat niet alleen om competitiewedstrijden, maar ook om vriendschappelijke wedstrijden en toernooien. "De competities zullen ten vroegste in het weekend van 2- 4 oktober 2020 opstarten, zodat een redelijke voorbereidingsperiode van minimum 4 weken kan gegarandeerd worden", lezen we in een statement. "Trainingen en stages zijn onderworpen aan de toestemming van de lokale autoriteiten en mits naleving van de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen." . Geen basketbal tot eind augustus Na overleg tussen de verschillende basketbalfederaties in ons land is beslist dat alle wedstrijden tot en met zondag 30 augustus worden opgeschort. Het gaat niet alleen om competitiewedstrijden, maar ook om vriendschappelijke wedstrijden en toernooien.

"De competities zullen ten vroegste in het weekend van 2- 4 oktober 2020 opstarten, zodat een redelijke voorbereidingsperiode van minimum 4 weken kan gegarandeerd worden", lezen we in een statement.

"Trainingen en stages zijn onderworpen aan de toestemming van de lokale autoriteiten en mits naleving van de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen."

16:39 16 uur 39. Geen Boels Ladies Tour in 2020. De Boels Ladies Tour gaat dit jaar niet door. De enige etappekoers voor vrouwen in de UCI Women's WorldTour in de Benelux had een nieuwe plaats gekregen op de kalender, maar volgens de organisatie is het onmogelijk om het verantwoord doorgaan van het evenement te kunnen garanderen. "Het recent oplaaien van het virus op verschillende plekken in Europa speelt mee bij de beslissing en ook de cijfers in Nederland hebben een negatieve lijn. Hiermee wordt de onzekerheid de komende vier weken groter en de financiële risico's nemen daarmee aanzienlijk toe", verduidelijkt organisator Thijs Rondhuis. "De te nemen maatregelen zouden tenslotte zwaar gedrukt hebben op het profiel van onze wedstrijd. Met het weren van publiek en het moeten schrappen van veel van de geplande side-events blijven er onvoldoende argumenten over om van een Boels Ladies Tour te spreken waar we voor staan." Vorig jaar won Christine Majerus uit Luxemburg de Ladies Tour. De twee edities daarvoor was Annemiek van Vleuten de beste.

"Het recent oplaaien van het virus op verschillende plekken in Europa speelt mee bij de beslissing en ook de cijfers in Nederland hebben een negatieve lijn. Hiermee wordt de onzekerheid de komende vier weken groter en de financiële risico's nemen daarmee aanzienlijk toe", verduidelijkt organisator Thijs Rondhuis.

"De te nemen maatregelen zouden tenslotte zwaar gedrukt hebben op het profiel van onze wedstrijd. Met het weren van publiek en het moeten schrappen van veel van de geplande side-events blijven er onvoldoende argumenten over om van een Boels Ladies Tour te spreken waar we voor staan."

Vorig jaar won Christine Majerus uit Luxemburg de Ladies Tour. De twee edities daarvoor was Annemiek van Vleuten de beste.

16:17 16 uur 17. 14 besmettingen bij de Miami Marlins, die eerste thuismatch moeten schrappen. Het baseballseizoen is nog maar pas begonnen in de VS en nu al gooit het coronavirus roet in het eten. Zo moeten de Miami Marlins hun eerste thuiswedstrijd van het seizoen schrappen omdat er binnen het team maar liefst 14 besmettingen zijn vastgesteld. De besmette teamleden gaan nu twee weken in quarantaine in Philadelphia, waar de Marlins hun eerste drie wedstrijden van het seizoen hebben gespeeld tegen de Phillies, die ook hun volgende wedstrijd tegen de New York Yankees niet kunnen spelen.

De besmette teamleden gaan nu twee weken in quarantaine in Philadelphia, waar de Marlins hun eerste drie wedstrijden van het seizoen hebben gespeeld tegen de Phillies, die ook hun volgende wedstrijd tegen de New York Yankees niet kunnen spelen.

27-07-2020 27-07-2020.

14:52 14 uur 52. Atletiekopener in Huizingen geannuleerd. De geplande Flanders Cup-meeting van zaterdag 1 augustus in Huizingen zal niet plaatsvinden. Het was de eerste atletiekmeeting sinds het uitbreken van de coronacrisis. De organisatie trekt nu toch een streep door de meeting omdat het aantal besmettingen in België opnieuw snel stijgt en ze verwacht dat er verscherpte preventiemaatregelen aan zitten te komen. "Dit is een beslissing die uiteraard niet licht werd genomen", klinkt het in een mededeling. "Natuurlijk hadden we atleten en fans veel liever een dag vol topsport en atletiekplezier willen aanbieden. De voorbije dagen hebben we tal van mogelijke scenario's bestudeerd om de meeting toch te kunnen organiseren. Geen enkel draaiboek bleek voldoende coronaproof."

"Dit is een beslissing die uiteraard niet licht werd genomen", klinkt het in een mededeling. "Natuurlijk hadden we atleten en fans veel liever een dag vol topsport en atletiekplezier willen aanbieden. De voorbije dagen hebben we tal van mogelijke scenario's bestudeerd om de meeting toch te kunnen organiseren. Geen enkel draaiboek bleek voldoende coronaproof."

14:39 14 uur 39. Oekraïense voetbalploeg in rouw. Anton Choedajev, de dokter van de nationale voetbalploeg in Oekraïne, is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hij was pas 48 jaar. "De hele nationale ploeg is in rouw", klinkt het op Twitter.

26-07-2020 26-07-2020.