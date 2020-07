Inter van Lukaku kan Man.United pas treffen in finale van Europa League

In de Europa League was voor de coronastop nog geen enkele confrontatie in de 1/8e finales volledig afgewerkt. Voor er wordt overgegaan naar de kwartfinales moeten dus eerst de resterende wedstrijden in de 1/8e finales nog gespeeld worden.

Bovenstaande teams spelen eerst nog een terugwedstrijd met als inzet een plek in de kwartfinales. Onder meer Bazel, Manchester United, Sjachtor Donjetsk en Leverkusen staan er na de heenmatch al erg goed voor.

In twee confrontaties van de 1/8e finales werd nog geen enkele wedstrijd gespeeld: Getafe-Inter en AS Roma-Sevilla. Die duels zullen in één match beslist worden, op neutraal terrein in Duitsland.

Daar worden vervolgens ook de kwartfinales, halve finales en finale afgewerkt. Dat zal gebeuren in de stadions van Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Keulen. Net als in de Champions League zijn er geen heen- en terugwedstrijden meer. Alles wordt beslist in één confrontatie.

Ploeg in vorm Manchester United - al met 1,5 been in de kwartfinales - neemt het zonder een mirakel van LASK op tegen de winnaar van Basaksehir-Kopenhagen. Als Romelu Lukaku en co Getafe uitschakelen, wacht in de kwartfinales wellicht Leverkusen. Inter en Manchester United kunnen elkaar pas treffen in de finale. Die vindt plaats op 21 augustus in Keulen.