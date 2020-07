Coronablog: eerste positief geval in Serie A sinds hervatting competitie

16:06 16 uur 06. Coronageval bij Parma: geen speler, wel een staflid. Het Italiaanse voetbal heeft zijn eerste positief geval sinds de hervatting van de Serie A een maandje geleden. Parma meldt dat een staflid besmet is met het coronavirus. Het gaat dus niet om een speler en de medewerker vertoonde geen symptomen. "De club wijst erop dat alle andere leden van het team negatief hebben getest", luidt de mededeling. De ploeg, 12e in de Serie A, zal in quarantaine op het oefencentrum in Collecchio blijven terwijl ze zich voorbereiden op de wedstrijd van zondag (19u30) tegen Bologna. Volgens het protocol van de Serie A mag die wedstrijd gewoon gespeeld worden. . Coronageval bij Parma: geen speler, wel een staflid Het Italiaanse voetbal heeft zijn eerste positief geval sinds de hervatting van de Serie A een maandje geleden.

Parma meldt dat een staflid besmet is met het coronavirus. Het gaat dus niet om een speler en de medewerker vertoonde geen symptomen.

"De club wijst erop dat alle andere leden van het team negatief hebben getest", luidt de mededeling.

De ploeg, 12e in de Serie A, zal in quarantaine op het oefencentrum in Collecchio blijven terwijl ze zich voorbereiden op de wedstrijd van zondag (19u30) tegen Bologna. Volgens het protocol van de Serie A mag die wedstrijd gewoon gespeeld worden.

11:35 11 uur 35. 6 spelers van Rode Ster testen positief.

Op 22 juni meldde de club al dat 5 spelers positief hadden getest op het coronavirus, 2 dagen na het vieren van de titel voor 18.000 toeschouwers. De rest van de spelers en de trainers werden nadien ook aan een controle onderworpen maar dat leverde geen bijkomende gevallen op.

Servië was een van de eerste landen in Europa waar de maatregelen tegen COVID-19 werden versoepeld, en was zelfs het eerste land op het oude continent waar fans opnieuw massa-evenementen mochten bijwonen. Recent lijkt de pandemie er echter weer op te leven. Servië telt tot nu toe ongeveer 18.000 coronabesmettingen, en zeker 370 doden door het virus.

08:55 08 uur 55. NHL hervat competitie in augustus.

De 24 NHL-teams reizen op 26 juli af naar de twee Canadese steden die werden aangeduid als locatie voor de nog te spelen wedstrijden: Toronto voor de Eastern Conference en Edmonton, dat in oktober ook de Stanley Cup ontvangt, voor de Western Conference.

Elk team heeft het recht 52 personen, onder wie maximum 31 spelers, toe te laten in zijn "veiligheidszone". Elk van hen ondergaat elke dag een coronatest. Op 3.000 tests kwamen tot dusver 35 positieve gevallen onder de NHL-spelers aan het licht.

08:51 08 uur 51. Copa Libertadores herbegint in september.

De twee competities worden voortgezet volgens het traditionele format, met de oorspronkelijk voorziene wedstrijden op het programma. Voor de Copa Libertadores staan de 1/8e finales op 25 november en 2 december gepland, de kwartfinales op 9 en 16 december en de halve finales op 6 en 13 januari 2021. De finale zal plaatsvinden in de 2e helft van januari 2021, maar de exacte datum is nog niet bekend.

08:49 08 uur 49. Speler van MLS-team Kansas City is besmet.

De speler in kwestie legde 2 positieve tests af sinds hij in Orlando (Florida) aankwam voor het het minitoernooi MLS is Back. Dat toernooi ging woensdag van start in Disney World. In maart werd de competitie al na twee speeldagen stopgezet.

Twee teams, Nashville en Dallas, moesten zich al terugtrekken uit het toernooi na meerdere coronagevallen in hun rangen.

21:51 21 uur 51. 66 positieve tests in MLB-kampioenschap.

Er werden donderdag in totaal 3.478 tests afgenomen. De MLB-spelers zullen vanaf nu om de dag getest worden.

De MLB was midden maart in volle voorbereiding voor de competitiestart, die twee weken later zou starten, toen het coronavirus de hele sportwereld lamlegde. De nieuwe seizoensstart werd vastgelegd op 23 juli, zonder toeschouwers in de stadions en met een verkort speelschema.

19:52 19 uur 52. Zwitserse voetbalmatch afgelast.

Ook het duel van volgende week dinsdag bij Basel moet afgelast worden. De club gaf aan "dat het in nauw contact staat met de Zwitserse profliga om de verdere gang van zaken te bespreken en de wedstrijden opnieuw in te plannen".

19:51 19 uur 51. Ook Nashville wordt geweerd uit MLS.

Volgens de MLS hebben 9 spelers van Nashville positief getest op het nieuwe coronavirus. FC Dallas moest zich maandag terugtrekken voor het besloten evenement, omdat 10 spelers en een staflid besmet bleken.

"Vanwege het aantal positieve testen, is de club niet in staat te trainen in Orlando en kunnen er ook geen wedstrijden worden gespeeld", meldde bestuurder Don Garber van de MLS. "Bij iedere beslissing die we nemen om de competitie te hervatten is de gezondheid van onze spelers, staf, scheidsrechters en alle betrokkenen onze topprioriteit."

11:34 11 uur 34. Geen marathon van Brussel.

De 17e editie wordt met een jaartje uitgesteld en zal plaatsvinden op 3 oktober 2021. "De helft van onze deelnemers komt traditioneel uit het buitenland. De huidige actualiteit maakt het voor velen van hen moeilijk om een reis te plannen", klinkt het in een korte mededeling. Op een app zal er tussen 28 september en 4 oktober wel een virtuele editie gehouden worden.

De marathon van Brussel zou dit jaar plaatsvinden op een volledig vernieuwd parcours, met start aan het Atomium en finish 42,195 kilometer later op de piste van het Koning Boudewijnstadion.

Tijdens de vorige editie lag de start- en aankomstplaats van de loopwedstrijd in het Jubelpark. De Keniaan Michael Chege en onze landgenote Kabi Nassam pakten toen de marathonzege.