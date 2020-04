Coronablog: NBA: "Geen beslissingen in april en ook niet op 1 mei"

09:19

09 uur 19. NBA hakt nog geen knopen door in april: "En ook niet op 1 mei". De komende weken moet nog geen beslissing worden verwacht omtrent een eventuele heropstart van het NBA-seizoen. Volgens grote baas Adam Silver is het nog te vroeg om daarover knopen door te hakken aangezien de coronacrisis nog volop woedt in de Verenigde Staten. "We moeten simpelweg aanvaarden dat wij, alvast in de maand april, nog geen beslissingen kunnen nemen. En ik denk evenmin dat wij dat zullen kunnen doen op 1 mei." De NBA ligt al stil sinds 11 maart, nadat de Fransman Rudy Gobert (Utah Jazz) als eerste speler positief had getest op covid-19. Na hem raakten nog een vijftiental andere basketspelers besmet met het virus. Het reguliere seizoen had op 15 april moeten eindigen. Drie dagen later stond de start van de play-offs op het programma, met een apotheose begin juni. Het is nog te vroeg om te beginnen plannen over een rentree. "Er zijn op dit moment nog heel wat onbekende factoren. De gezondheid van iedereen betrokken bij de NBA moet nu vooropstaan", aldus Silver in een interview van 29 minuten op de NBA-kanalen.