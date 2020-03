Coronablog: 5 gevallen bij Valencia, week langer geen voetbal in Nederland

Fase per fase

Fase per fase

18:57 18 uur 57. Paris Saint-Germain zet alle sportieve activiteiten van zijn profteams wegens de coronacrisis voor onbepaalde tijd stop. Dat heeft niet alleen een impact op de voetbalploeg, ook in het handbal en het judo wordt er niet meer getraind. De club van Rode Duivel Thomas Meunier zal woensdag nog eens een update over de situatie geven. Net als in de meeste andere landen ligt de Ligue 1 momenteel stil. PSG voert de stand ruim aan met twaalf punten meer dan eerste achtervolger Olympique Marseille.

18:47 18 uur 47. Week langer geen voetbal in Eredivisie. De Nederlandse Eredivisie ligt nog zeker tot 6 april stil. Dat is het gevolg van de aanvullende maatregelen die de Nederlandse regering zondag heeft genomen in de strijd tegen het coronavirus. Eerder werden de wedstrijden in de Nederlandse hoogste klasse al tot en met 31 maart uit het programma gehaald.

13:52 13 uur 52. Niet één, maar 5 positieve gevallen bij Valencia. Ezequiel Garay is niet de enige met het coronavirus bij Valencia, zo blijkt. De Spaanse eersteklasser laat weten dat er 5 personen besmet zijn met het virus, zowel bij spelers als technische staf. "Gezien de omstandigheden maken ze het allemaal goed", laat Valencia weten.

11:52 11 uur 52. Valencia-verdediger Garay test positief. Ook de Primera Division heeft nu zijn eerste positieve coronageval. Valencia-verdediger Ezequiel Garay heeft op Instagram bekendgemaakt dat hij besmet is. "Ik voel me goed en ik verblijf thuis in quarantaine", laat de Argentijn weten.

11:50 11 uur 50. Zwitserse voetbalbobo heeft coronavirus. Dominique Blanc, de voorzitter van de Zwitserse voetbalbond, heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft de SFV, de Zwitserse bond, laten weten. Blanc zit thuis in quarantaine en maakt het naar verluidt goed, gezien de omstandigheden.

