Deelnemerslijst Giro: Jasper Stuyven viert zijn rentree, Bora-Hansgrohe laat Sam Welsford thuis

Bij Bora-Hansgrohe wordt sprinter Sam Welsford gepasseerd. Dani Martinez is de kopman, Romandië-revelatie Florian Lipowitz is er ook bij.

Jasper Stuyven heeft zeer weinig tijd gehad om fit te geraken voor de Giro, maar Jasper en de ploeg zitten boordevol motivatie. Als hij vertrouwen mankeert, kan hij dat in de eerste week terugvinden en daarna kan Jasper voor zijn eigen kansen gaan en werken voor sprinter Jonathan Milan.

