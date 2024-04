Fiorentina neemt eerste stap richting finale in spannende heenmatch tegen Atalanta

Juventus heeft een flinke stap richting een 22e bekerfinale gezet. In de heenwedstrijd van zijn halve finale versloeg het Lazio met 2-0. Federico Chiesa (50') en Dusan Vlahovic (64') scoorden. De terugwedstrijd wordt over drie weken in Rome gespeeld.





Juventus kon de beker al veertien keer in de prijzenkast zetten. Het is de enige trofee waar de Oude Dame dit seizoen nog van kan dromen. Europees mocht Juventus wegens een overtreding op de financiële regels niet aantreden en in de Serie A heeft het als derde al twintig punten goed te maken op leider Inter.