Zware domper in cruciale week? Union-sterkhouder Puertas verlaat mankend het veld: "Hopelijk niets serieus"

Een domper op de vreugde bij Union. Na de nipte zege tegen STVV zat trainer Alexander Blessin met kopzorgen. Hij zag Cameron Puertas hinkend het veld verlaten na een stevig duel. De club hoopt dat zijn sterkhouder niet voor langere tijd uit is. "Want het wordt een erg zware week", weet Blessin.

Het venijn zat zeker in de staart in de wedstrijd tussen Union en STVV.

Na de 90e minuut gaat Cameron Puertas een duel om de bal aan, maar wordt hij hard neergehaald met een tackle. De middenvelder schreeuwde het meteen uit van de pijn.

Clubdokters holden naar de Spanjaard en zagen dat hij niet meer verder kon voetballen. Hinkend verdween Puertas de kleedkamer in. Een beeld dat zijn coach Alexander Blessin toch wat kopzorgen oplevert.

"Ik hoop dat het niet te serieus is, maar ik heb nog geen officiële bevestiging", deelt de T1 na de match. "Ik weet wel dat de komende week erg zwaar wordt."

Want de leider in de Jupiler Pro League treft twee keer Anderlecht. Donderdag wordt het uitgesteld bekerduel afgewerkt, zondag trekt Union naar het Astridpark in competitieverband.

Moet Blessin weer aan het puzzelen? Mochten de ligamenten van Puertas geraakt zijn, zou dat een kleine ramp kunnen betekenen. En dus wachten ze in Sint-Gillis bang het verdict van de dokters af.