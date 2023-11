Real Madrid bedankt Rodrygo en onvermijdelijke Bellingham voor perfect rapport, ook Napoli viert

clock 22:57 22 uur 57. EINDE. Ontlading in Manchester. Onana redt de eerste zege van United in de Champions League. Een flinke opsteker voor de ploeg die nu 3 op 9 telt. Een Belgisch getint hoogtepunt om te onthouden: de eerste Champions League-goal van Johan Bakayoko. De Rode Duivel knalde PSV op voorsprong, maar moest vrede nemen met een punt in Lens. Lukebakio en Trossard speelden geen hoofdrol in Sevilla-Arsenal. De Londenaars hebben hun slippertje van vorige speeldag rechtgezet dankzij 2 Braziliaanse goals. Real Madrid behoudt zijn perfecte rapport dankzij Jude Bellingham. Al zorgde Braga wel nog voor knikkende knieën. Napoli en Real Sociedad wonnen met het kleinste verschil. . EINDE Ontlading in Manchester. Onana redt de eerste zege van United in de Champions League. Een flinke opsteker voor de ploeg die nu 3 op 9 telt.



Een Belgisch getint hoogtepunt om te onthouden: de eerste Champions League-goal van Johan Bakayoko. De Rode Duivel knalde PSV op voorsprong, maar moest vrede nemen met een punt in Lens.

Lukebakio en Trossard speelden geen hoofdrol in Sevilla-Arsenal. De Londenaars hebben hun slippertje van vorige speeldag rechtgezet dankzij 2 Braziliaanse goals.

Real Madrid behoudt zijn perfecte rapport dankzij Jude Bellingham. Al zorgde Braga wel nog voor knikkende knieën. Napoli en Real Sociedad wonnen met het kleinste verschil.

clock 22:56 22 uur 56. Manchester United - Kopenhagen: 1-0. Niet Maguire, wel Onana is de held van de avond voor Manchester United! Hij pakt in de 97e minuut een strafschop van Larsson. Een geweldig verhaal voor de keeper die onder vuur ligt. . Manchester United - Kopenhagen: 1-0 Niet Maguire, wel Onana is de held van de avond voor Manchester United! Hij pakt in de 97e minuut een strafschop van Larsson. Een geweldig verhaal voor de keeper die onder vuur ligt.

clock 22:46 22 uur 46. Lens - PSV: 1-1. Nog een Belg die het verschil wil maken. Invaller Yorbe Vertessen komt oog in oog te staan met de doelman van Lens. Hij probeert met buitenkant voet te scheppen, maar Samba weigert de bal door te laten. . Lens - PSV: 1-1 Nog een Belg die het verschil wil maken. Invaller Yorbe Vertessen komt oog in oog te staan met de doelman van Lens. Hij probeert met buitenkant voet te scheppen, maar Samba weigert de bal door te laten.

clock 22:40 22 uur 40. Braga - Real Madrid: 1-2. Vinicius blijft flirten met buitenspel. De aalvlugge aanvaller hoopt aan de val te ontsnappen en rent de diepte in. Hij legt het leer knap weg, maar wordt dan - opnieuw - teruggefloten. Hij schudt het hoofd, maar de VAR zet de beslissing van de lijnrechter kracht bij. . Braga - Real Madrid: 1-2 Vinicius blijft flirten met buitenspel. De aalvlugge aanvaller hoopt aan de val te ontsnappen en rent de diepte in. Hij legt het leer knap weg, maar wordt dan - opnieuw - teruggefloten. Hij schudt het hoofd, maar de VAR zet de beslissing van de lijnrechter kracht bij.

clock 22:33 22 uur 33. Maguire kopt Manchester United op voorsprong.

clock 22:32 22 uur 32. Manchester United - Kopenhagen: 1-0. Wordt Harry Maguire de held van de avond op Old Trafford? De meermaals verguisde verdediger kopt een voorzet van Eriksen naar de grond aan de tweede paal. De ban is gebroken. Manchester United kan zijn eerste CL-punten al ruiken. . Manchester United - Kopenhagen: 1-0 Wordt Harry Maguire de held van de avond op Old Trafford? De meermaals verguisde verdediger kopt een voorzet van Eriksen naar de grond aan de tweede paal. De ban is gebroken. Manchester United kan zijn eerste CL-punten al ruiken.

clock 22:27 22 uur 27. Napoli mag Raspadori danken voor de 0-1.

clock 22:26 22 uur 26. Union Berlin - Napoli: 0-1. Raspadori kan niet missen op een meter van de doellijn en doet dat ook niet. Hij trapt Napoli verdiend op voorsprong op bezoek in Berlijn. . Union Berlin - Napoli: 0-1 Raspadori kan niet missen op een meter van de doellijn en doet dat ook niet. Hij trapt Napoli verdiend op voorsprong op bezoek in Berlijn.

clock 22:24 22 uur 24. PSV is zijn voorsprong kwijt.

clock 22:23 22 uur 23. Lens - PSV: 1-1. "Ik kan ook knappe goals scoren", denkt Wahi. De spits van Lens werkt een voorzet onorthodox in doel met zijn hak. Alles te herdoen voor de ploeg uit Eindhoven. . Lens - PSV: 1-1 "Ik kan ook knappe goals scoren", denkt Wahi. De spits van Lens werkt een voorzet onorthodox in doel met zijn hak. Alles te herdoen voor de ploeg uit Eindhoven.

clock 22:22 22 uur 22. Benfica komt op achterstand tegen Sociedad.

clock 22:21 22 uur 21. Benfica - Real Sociedad: 0-1. Loon naar werken. Real Sociedad staat verdiend op voorsprong in Lissabon. Een vlotte aanval over meerdere stationnetjes eindigt bij Brais Mendez. Hij duwt de voorsprong in een leeg doel. . Benfica - Real Sociedad: 0-1 Loon naar werken. Real Sociedad staat verdiend op voorsprong in Lissabon. Een vlotte aanval over meerdere stationnetjes eindigt bij Brais Mendez. Hij duwt de voorsprong in een leeg doel.

clock 22:20 22 uur 20. Braga - Real Madrid: 1-2. Ook in Portugal breekt het nu los. Djalo vuurt een pegel af van dichtbij. Die schrikt het stadion op. Braga doet weer mee. . Braga - Real Madrid: 1-2 Ook in Portugal breekt het nu los. Djalo vuurt een pegel af van dichtbij. Die schrikt het stadion op. Braga doet weer mee.

clock 22:20 22 uur 20. Opnieuw wat hoop voor Sevilla, na de 1-2 van Gudelj.

clock 22:19 22 uur 19. Sevilla - Arsenal: 1-2. Plots barst het los in Sevilla. Gudelj duikt op aan de eerste paal bij een hoekschop. Raja heeft geen reflex in huis. Het is weer een wedstrijd, al verdween Lukebakio inmiddels naar de bank. . Sevilla - Arsenal: 1-2 Plots barst het los in Sevilla. Gudelj duikt op aan de eerste paal bij een hoekschop. Raja heeft geen reflex in huis. Het is weer een wedstrijd, al verdween Lukebakio inmiddels naar de bank.

clock 22:19 22 uur 19. Belingham zorgt voor 0-2.

clock 22:18 22 uur 18. Braga - Real Madrid: 0-2. De angel leek uit de aanval, maar Jude Bellingham sluipt geruisloos naar de rand van de zestien. Daar krijgt de Engelsman de bal. Hij ziet een gaatje en legt de 0-2 proper in doel. . Braga - Real Madrid: 0-2 De angel leek uit de aanval, maar Jude Bellingham sluipt geruisloos naar de rand van de zestien. Daar krijgt de Engelsman de bal. Hij ziet een gaatje en legt de 0-2 proper in doel.

clock 22:15 22 uur 15.

clock 22:15 22 uur 15. Lukebakio moet toekijken hoe Jesus de 0-2 viert.