WK atletiek: Lyles en Richardson bezorgen de VS dubbel goud op de 4x100 meter, Duplantis weer op eenzame hoogte

Tot morgen! Met de finales van de 4x100 meter zetten we een punt achter de voorlaatste dag op dit WK atletiek. Zowel bij de mannen als de vrouwen ging de winst dus naar de Amerikanen. Bij de Belgische aflossingsploegen op de 4x400 meter was het succes niet zo eensluidend. De Belgian Tornados grepen nipt naast de finale, de Cheetahs stoten met de vierde tijd wél door naar de finale. Op de tienkamp was er Canadees succes met goud voor Pierce Lepage en zilver voor Damian Warner en ook op de 800 meter mocht Canada vieren met Marco Arop. Chase Ealey was opnieuw de beste in het kogelstoten, terwijl Faith Kipyegon het waarmaakte op de 5.000 meter. En Mondo Duplantis, tja, die was in het polsstokspringen gewoon weer een klasse te sterk voor de rest.



Goud voor de VS! Het goud op de 4x100 meter gaat ook bij de vrouwen naar de Amerikanen! Sha'Carri Richardson kan met een kleine voorsprong op Shericka Jackson de laatste 100 meter aanvatten en houdt de Jamaicaanse af. De VS wint in 41"03, een kampioenschapsrecord. Het zilver is voor Jamaica, het brons voor Groot-Brittannië.

Opnieuw een strijd tussen de VS en Jamaica? Na de mannen is het nu aan de vrouwen in de reeksen van de 4x100 meter. De voorbije 20 jaar was dat een onderonsje tussen Jamaica en de VS. De Amerikaanse titelverdediger pakte in die periode vijf wereldtitels, olympisch kampioen Jamaica veroverde de overige vier. Gisteren won ze ook elk hun reeks.

Ik heb ervoor gestreden en ervan genoten en dat heeft geresulteerd in goede sprongen. Die achtste plaats is iets om van te genieten. Dit geeft goede moed voor volgend jaar op de Spelen in Parijs. Ben Broeders

Lyles doet het weer! Noah Lyles pakt een derde keer goud op dit WK! Met een indrukwekkende laatste 100 meter loodst hij de VS na een spannende aflossingsrace naar de wereldtitel. De Amerikaanse ploeg wint de 4x100 meter in 37"38. Italië pakt zilver, Jamaica brons.



Lukt het dit keer wel voor de VS? Nog twee finales te gaan op de 4x100 meter, met eerst de mannen. De Amerikaanse ploeg hoort uiteraard altijd bij de favorieten op de 4x100 meter aflossing, maar in de laatste 15 jaar kon de VS maar één titel veroveren op het mondiale podium. Zowel op de Olympische Spelen van Londen, Rio als Tokio bleven de Amerikanen met lege handen achter. Enkel op het WK van 2019 in Doha konden ze wel goud pakken, vorig jaar moesten vrede nemen met zilver. Canada, dat gisteren werd uitgeschakeld in de reeksen, veroverde toen de wereldtitel, het brons was voor Groot-Brittannië.



LePage pakt de wereldtitel! Het is officieel: Pierce LePage is zeker van de wereldtitel met een totaal van 8.909 punten en dat is een beste wereldjaarprestatie. Zijn Canadese landgenoot Damian Warner pakt het zilver met 8.804. Het brons is voor Lindon Victor met 8756 punten, een nationaal record voor de Grenadaan.

Sander Skotheim wint de afsluitende 1.500 meter op de tienkamp. Maar het gaat natuurlijk om de medailles. Victor steekt de handen al in de lucht, hij lijkt zeker van brons. Het is wachten op de verwerking van de tijden.

Warner op koers voor zilver. Warner is virtueel voorbij Victor in de stand. Het zilver lijkt op zak voor de Olympische kampioen. Victor kan op zijn beurt Neugebauer afhouden voor het brons.

Warner neemt wat afstand van LePage, maar die moet al heel veel terrein verliezen om het goud nog kwijt te spelen. Warner kan wel nog het zilver afsnoepen van Victor.

Ontknoping in de tienkamp. We zijn aanbeland bij de apotheose in de tienkamp. PierceLePage begint als leider aan de afsluitende 1.500 meter. Hij heeft 154 puntenvoorsprong op Lindon Victor. Damian Warner is derde op 184 punten.

Geen wereldrecord. Het zal voor een andere keer zijn. Budapest krijgt geen wereldrecord te zien van Mondo Duplantis. Wél een nieuwe wereldtitel voor de Zweed.

Opnieuw goud voor Ealey. Chase Ealey doet wat ze vorig jaar ook al deed in eigen land. Toen bezorgde ze de VS de allereerste wereldtitel in het kogelstoten, vanavond doet ze daar een gouden plak bij. Ealey wint met 20,43 meter.