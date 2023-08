Einde van tijdperk? Belgian Tornados voor het eerst sinds 2008 niet in finale op groot toernooi

De Belgian Tornados zijn er niet in geslaagd om de finale van de 4x400m op het WK in Boedapest te bereiken. Het mannelijke estafetteteam staat zo voor het eerst sinds hun oprichting in 2008 niet in de finale van een WK, EK of Olympische Spelen. Het einde van een succesvol tijdperk?

De Belgian Tornados stonden zaterdag voor een pittige opdracht. Zonder de ervaren Borlée-tweeling moest het 4x400m-team zich zien te plaatsen voor de finale op het WK atletiek. Met onder andere Jamaica, Frankrijk, Italië en Nederland was de concurrentie in hun halve finale bovendien niet min. Startloper Julien Watrin begon slap, Dylan Borlée en Robin Vanderbemden konden het verschil niet maken en ook slotloper Alexander Doom - die individueel nog schitterde op dit WK met een tijd onder de 45 seconden - kwam finaal tekort. Een roemloze uitschakeling werd de pijnlijke realiteit voor het team dat sinds 2008 de successen aan elkaar reeg. Het is de eerste keer sinds hun oprichting 15 jaar geleden dat de Tornados niet in de finale van een groot internationaal toernooi staan, de World Relays buiten beschouwing gelaten. (lees verder onder de erelijst)

Belgian Tornados op EK's, WK's en Olympische Spelen 2008 Olympische Spelen 4e 2009 WK 4e 2010 WK indoor 2e EK 3e 2011 EK indoor 3e WK 5e 2012 EK 1e Olympische Spelen 5e 2013 EK indoor 4e WK 5e 2014 EK 7e 2015 EK indoor 1e WK 5e 2016 WK indoor 6e EK 1e Olympische Spelen 4e 2017 EK indoor 2e WK 4e 2018 WK indoor 3e EK 1e 2019 EK indoor 1e WK 3e 2021 EK indoor 4e Olympische Spelen 8e 2022 WK indoor 1e WK 3e EK 2e 2023 EK indoor 1e WK 9e

Mindere Belgen en sterkere concurrentie

"Hier worden we toch even stil van", klonk het bij commentatoren David Naert en Eline Berings in Boedapest na de uitschakeling. "We moeten wel zeggen dat de tegenstand erg goede tijden liep, maar dit is toch een teleurstelling." "Ze lopen 3'00"33, dat is een goeie tijd dus je kan niet zeggen dat ze het niet goed hebben gedaan. Maar het was niet goed genoeg", ziet Berings. "We gingen er toch wel van uit dat de finale mogelijk was, een medaille was altijd moeilijk geweest." "Is dit het einde van een tijdperk voor de Tornados op mondiaal niveau?", vraagt Naert zich af. "Als je weet hoe het met de tweeling gesteld is en weet dat zij wellicht hun beste niveau niet meer halen ..."

We mogen niet onderschatten dat de aflossingen almaar meer aanzien krijgen. Veel landen zetten erop in, en dat zie je gewoon aan de chrono's. Eline Berings

"Goh, dat is altijd wat afwachten. Het is de eerste keer in jaren dat het fout loopt voor dit team. We zijn ook erg verwend geweest de voorbije jaren", vult Berings aan. "We mogen niet onderschatten dat de aflossingen almaar meer aanzien krijgen. Veel landen zetten erop in, en dat zie je gewoon aan de chrono's."

"We moeten realistisch zijn: de Borlée-tweeling zal geen tijden onder de 45 seconden meer lopen. Dan ben je afhankelijk van jongens als Alexander Doom, die het nu gewoon fantastisch doet en nog sneller kan. Dan heb je nog één of twee mannen nodig die wel constant laag in de 45 kunnen lopen."

Dylan Borlée: "Geen grote conclusies aan vastknopen"