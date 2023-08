Belgian Cheetahs met 4e chrono naar WK-finale 4x400m, polsstokspringer Broeders wordt 7e

Met een chrono van 3'23"63 werden de Belgen 2e in hun reeks - na de diskwalificatie van de VS - en liepen ze de 4e tijd van alle finalisten. De top 3 van elk van beide reeksen plaatste zich voor de finale, samen met de beste 2 verliezende tijden over de reeksen heen.

"Cynthia zal ons morgen nog een boost geven"

"Dit doet heel veel deugd, ook omdat we sneller lopen dan in Tokio", reageert Imke Vervaet. "Dat geeft zeker hoop voor de finale. In aflossingen is altijd alles mogelijk. We moeten gewoon doen wat we kunnen en morgen proberen zo dicht mogelijk te geraken."

"Vandaag hebben we uitgevoerd wat de coach ons gevraagd had", pikt Helena Ponette in. "Morgen zal het niet makkelijk worden, zelfs niet met Cynthia Bolingo erbij. Misschien hebben andere landen ook iemand gespaard. We moeten focussen op onszelf."

Hanne Claes: "De finale halen was ons eerste doel, dus dit doet heel veel deugd. In zo'n finale kan alles en dan hebben we Cynthia nog achter de hand. We gaan er morgen vol voor. We willen tonen dat we tot de wereldtop behoren."

"Het is een opluchting dat we die kunnen doen zonder onze snelste loper", vult Naomi Van den Broeck aan. "Dat zal ons morgen nog een boost geven. Dat de VS er morgen niet bij zal zijn, is bovendien een zorg minder."