1 jaar geleden van Anderlecht, nu sensatie op beloften-EK: zet Sergio Gomez straks de kroon op een droomjaar?

Terwijl onze Belgische beloften al even de koffer gepakt hebben, maakt Georgië zich op voor een droomfinale van het EK voor beloften.

Spanje tegen Engeland - een clash tussen twee giganten in het (jeugd)voetbal, met de eilandbewoners als lichte favoriet. Want in zes EK-matchen incasseerden ze nog geen enkel doelpunt. Straf.

Alleen: bij Spanje loopt er ene Sergio Gomez rond.

Dit toernooi al goed voor drie goals en twee assists in amper vier matchen - geen enkele speler was beslissender op het EK. Onder meer in de spannende kwartfinale tegen Zwitserland speelde Gomez, die als linkermiddenvelder speelt, een cruciale rol.

Net zoals twee seizoenen geleden bij het Anderlecht van Vincent Kompany dus. Toen toonde het ex-jeugdproduct van Barça zich vaak ongrijpbaar als wingback.

Prestaties die de Spanjaard ongeveer een jaar geleden zou verzilveren met een droomtransfer naar Manchester City.