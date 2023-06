Kijk eens wie daar is: Domenico Tedesco aandachtig toeschouwer in Georgië

Zou het een vroege vlucht geweest zijn?

Met een bekertje koffie in de hand tuurde Domenico Tedesco rond in het Boris Pajtsjadzestadion. Ook technisch directeur Franky Vercauteren was meegereisd, collega-directeur Jelle Schelstraete is al enkele dagen op post in Georgië.

Met De Ketelaere, Openda, Debast, Deman, Al-Dakhil en Vranckx riep Tedesco in het verleden meerdere beloften op voor de A-ploeg. Straks kunnen ze alvast een stevige sollicitatie doen voor de volgende interlandperiode.