Kleppers van Spanje en Engeland spelen finale van EK voor beloften na dominante vertoningen

Lang konden ze niet genieten van die voorsprong. Vier minuten later scoorde Abel Ruiz (Braga) de gelijkmaker, nog eens zeven minuten later stond Spanje op voorsprong dankzij een treffer van Oihan Sancet.

Engeland maakt het zichzelf moeilijk

Een eerste gouden kans om de druk weg te werken: verkeken. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forrest) miste in de 17e minuut een vroeg cadeautje vanaf elfmeter.

Gelukkig voor Engeland zette die misser eigenhandig recht met de openingsgoal in de 42e minuut tegen Israël.

Cole Palmer (Manchester City) legde de partij uiteindelijk in een beslissende plooi na het uur en de ingevallen Cameron Archer (Aston Villa) bepaalde in de slotminuut de eindstand.



De U21 van Israël – gecoacht door voormalig Standard-trainer Guy Luzon – kunnen dus niet stunten tegen de jongens uit de Premier League. Ze schopten het tot bij de laatste vier door medeorganisator en medebeul van de Belgen Georgië in de kwartfinales na strafschoppen uit het toernooi te knikkeren.

Spanje zal zich nu moeten verplaatsen, want de finale wordt zaterdag gespeeld in het Batumistadion in Georgië.