W Series, autosportcompetitie voor vrouwen, schrapt slotraces door geldproblemen

De W Series moeten dit seizoen vroegtijdig de handdoek gooien na het afhaken van enkele belangrijke geldschieters. Er waren nog races in de Verenigde Staten en Mexico gepland, maar die gaan niet door.

Topvrouw Catherine Bond Muir zegt "bedroefd en teleurgesteld" te zijn. Ze wijst erop dat in vrouwensporten steevast minder wordt geïnvesteerd dan bij de mannen. "De W Series zijn daarin geen uitzondering", benadrukt ze.



De competitie werd in het leven geroepen om vrouwelijke autocoureurs de kans te geven te groeien naar een niveau dat volstaat om de stap naar de Formule 1 te zetten. Chadwick liet zich al opmerken en versierde een contract als testrijder bij F1-team Williams. Ze pakt nu haar 3e titel.

Volgens Bond Muir is de toekomst van de W Series niet in gevaar. "Als start-up in ons derde jaar werken wij hard om een regelmatige geldstroom te verzekeren en onze competitie te laten groeien", zegt ze.