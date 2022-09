Thierry Neuville pakt in Griekenland zijn eerste overwinning van het seizoen

clock 13:26 13 uur 26. Neuville steekt de zege op zak. Thierry Neuville heeft de zege in Griekenland niet meer laten schieten. De Belg had in de eindafrekening uiteindelijk 15 seconden voorsprong op de Fin Ott Tänak. De 3e plaats in Griekenland was voor de Spanjaard Daniel Sordo. Zo bezette Hyundai het volledige podium in de Acropolisrally. Dankzij zijn 1e overwinning van het seizoen maakt Neuville een plaatsje goed in de WK-stand. De Belg schuift van de 4e naar de 3e plaats. WK-leider Kalle Rovanperä blijft ondanks een tegenvallend weekend comfortabel op kop in de strijd om de wereldtitel. . Neuville steekt de zege op zak Thierry Neuville heeft de zege in Griekenland niet meer laten schieten. De Belg had in de eindafrekening uiteindelijk 15 seconden voorsprong op de Fin Ott Tänak. De 3e plaats in Griekenland was voor de Spanjaard Daniel Sordo. Zo bezette Hyundai het volledige podium in de Acropolisrally.



clock 13:25 13 uur 25. Dit is een speciaal moment na toch wel een zwaar seizoen. Eindelijk winnen we een rally. Dat doet goed, zeker na het moeilijke weekend dat we in Ieper kenden. Dit is een hele opluchting. Thierry Neuville.

clock 11:28 11 uur 28. Evans valt weg, Hyundai denkt aan constructeurskampioenschap. Met enkel nog de Power Stage op het programma blijft de top drie van de rally van Griekenland ongewijzigd. Thierry Neuville (Hyundai) heeft zijn voorsprong zelfs nog een beetje vergroot tot 29"3 op zijn Estse teamgenoot Ott Tänak. De Spanjaard Dani Sordo (Hyundai) volgt als derde op 1'38"5. Ott Tänak en Thierry Neuville wonnen zondagochtend elk één klassementsrit. Na afloop van de tweede rit werd duidelijk dat er teamorders uitgevaardigd werden. "Voor de start van deze rit is me verteld om niet meer te pushen en dit resultaat vast te houden", zei Tänak aan de finish. "Er rest ons nog één rit en hopelijk gaan we die overleven. Er is nog niets beslist. We kruisen onze vingers en blijven erin geloven dat we er goed zullen doorkomen", voegde Neuville eraan toe. De beslissing van Hyundai kwam er nadat de Welshman Elfyn Evans (Toyota), de enig overgebleven Toyota in de top van het klassement, na de eerste rit zondag moest opgeven met een kapotte turbo. Evans reed in vierde positie. De top drie levert Hyundai 58 punten op voor het constructeurskampioenschap, waardoor ze de kloof van 88 punten meer dan halveren. Het lijkt erop dat het management concludeert dat Hyundai meer kans maakt op de wereldtitel bij de constructeurs dan dat Tänak alsnog de rijderstitel pakt. Net zoals in het verleden krijgt de constructeur voorrang op de persoonlijke ambitie van de rijders. Zonder ongelukken wint Thierry Neuville later op de dag zijn eerste WRC-rally van het seizoen, zijn zestiende in zijn carrière

clock 17:16 17 uur 16. Het was een hele mooie dag voor ons. De namiddag was zwaar, maar we hebben het goed overleefd. Mijn banden waren niet meer zo goed in de laatste ritten, dus heb ik geprobeerd om zo 'clean' mogelijk te rijden om een lekke band te vermijden. Thierry Neuville.

clock 17:08 17 uur 08. Neuville houdt voorlopig stand. Het is een hele goede zaterdag geworden voor Hyundai. Na drie wedstrijddagen bezetten ze het volledige podium van de Rally van Griekenland. En helemaal bovenaan staat nog steeds Thierry Neuville. De Belg hield goed stand tijdens de namiddagsessie. Hij leidt met 34,2 seconden voorsprong op eerste achtervolger en teamgenoot Ott Tänak. Een andere ploeggenoot Dani Sordo is derde op 42,9 seconden. Morgen wachten er nog drie ritten. Het wordt interessant om te zien hoe de teamleiding van Hyundai het dan zal aanpakken. Ott Tänak kan de punten goed gebruiken om nog een kans te maken op de wereldtitel. De Est is de enige die huidig leider Rovanperä nog van de titel kan houden. Neuville zou wel eens het slachtoffer kunnen worden van een hoger doel.

clock 12:40 12 uur 40. Ik ben verrast, want ik worstelde wat met de balans van mijn wagen. Ik werkte een goede derde rit af, dat geeft wat meer comfort. Hopelijk kunnen we dat deze namiddag nog eens overdoen. Thierry Neuville.

clock 12:38 12 uur 38. Neuville grijpt de macht in ochtendsessie. Na een loodzware lus van drie klassementsritten zaterdagochtend in de Rally van Griekenland heeft Thierry Neuville de leiding overgenomen van de Fransman Sébastien Loeb, die na een elektronisch probleem moest opgeven. Op weg naar de finish van de openingsrit liet Loeb zijn wagen uitbollen. De Griekse goden waren Loeb niet gunstig gezind, want verderop moest hij zijn wagen aan de kant zetten ten gevolgde van een elektrisch probleem. Opgave Loeb, geen vierde zege in de Acropolis en geen 81e zege in totaal. Zijn titelconcurrent Tänak schoof op naar de tweede plaats op 18"6 van Neuville, die net als zijn teamgenoot Tänak een foutloze rit reed, de snelste tijd neerzette en de leiding overnam van de onfortuinlijke Loeb. Ook in de derde rit van zaterdag reed Neuville de snelste tijd. Hij was daarbij 13.7 sneller dan Tänak, die naar de derde plaats zakte en Lappi voor moest laten gaan.

clock 18:00 18 uur . Neuville sluit vrijdag af op plaats 4. Thierry Neuville heeft zijn leidersplaats niet kunnen vasthouden op de tweede dag van de rally in Griekenland. Niet alleen onze landgenoot moest tijd prijsgeven, ook Sordo en Tänak verloren kostbare seconden in hun Hyundai. WK-leider Rovanperä (Fin/Toyota) heeft moeite met het Griekse landschap. Hij parkeert zijn wagen slechts op plek 9, op ruim een minuut van de leider. Die leider luistert naar de naam Sébastien Loeb. De Fransman houdt land- en ploeggenoot Loubet (Ford) slechts 1,7 seconden achter zich, maar is in de wolken met zijn "perfecte racedag".

WK-leider Rovanperä (Fin/Toyota) heeft moeite met het Griekse landschap. Hij parkeert zijn wagen slechts op plek 9, op ruim een minuut van de leider. Die leider luistert naar de naam Sébastien Loeb. De Fransman houdt land- en ploeggenoot Loubet (Ford) slechts 1,7 seconden achter zich, maar is in de wolken met zijn "perfecte racedag".

clock 20:08 20 uur 08. Neuville wint opener, Hyundai's maken indruk. Hyundai heeft de volledige top 4 bezet van de eerste chronorit van de Acropolis Rally. Helemaal bovenaan de piramide vinden we Thierry Neuville, die een fractie sneller was dan teamgenoot Teemu Suninen. WK-leider Kalle Rovanperä vinden we pas op de 7e plaats, al krijgen we met nog 15 ritten op het programma nog heel wat lekkers voor de boeg.



WK-leider Kalle Rovanperä vinden we pas op de 7e plaats, al krijgen we met nog 15 ritten op het programma nog heel wat lekkers voor de boeg.