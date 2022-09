Wat nu? Jago Geerts staat plots 1 WK-punt achter, bekijk de titelrace om 15.10 u

clock 13:45 13 uur 45. Jago Geerts moet zijn leidersplaats in de stand afgeven na een val in race 1. Jago Geerts moet zijn leidersplaats in de stand afgeven na een val in race 1

clock 13:00 13 uur . Bekijk de hoogtepunten uit de eerste race. Bekijk de hoogtepunten uit de eerste race

clock 12:55 12 uur 55. Ik had een uitstekende start en kon mijn ritme goed vinden op dit circuit. Het wordt straks nog lastig, want Jago zal hard "pushen". Tom Vialle. Ik had een uitstekende start en kon mijn ritme goed vinden op dit circuit. Het wordt straks nog lastig, want Jago zal hard "pushen" Tom Vialle

clock 12:53 12 uur 53.

clock 12:52 12 uur 52. Rechtstreeks duel in race 2. Door zijn tweede plek in de eerste race in Turkije zijn de WK-kaarten herschud. Vialle pakt 25 punten, drie meer dan Geerts. Daarmee is Vialle nu WK-leider met één punt meer dan onze landgenoot. De opdracht voor Geerts straks is eenvoudig: als hij voor Vialle finisht is hij wereldkampioen. De start is cruciaal gebleken in race 1, dat zal straks niet anders zijn. Kijk om 15.10 in onze livestream naar de ontknoping. . Rechtstreeks duel in race 2 Door zijn tweede plek in de eerste race in Turkije zijn de WK-kaarten herschud. Vialle pakt 25 punten, drie meer dan Geerts. Daarmee is Vialle nu WK-leider met één punt meer dan onze landgenoot. De opdracht voor Geerts straks is eenvoudig: als hij voor Vialle finisht is hij wereldkampioen. De start is cruciaal gebleken in race 1, dat zal straks niet anders zijn. Kijk om 15.10 in onze livestream naar de ontknoping.

clock 12:50 12 uur 50. Vialle heerst in reeks 1. Jago Geerts heeft zichzelf geen ideale uitgangspositie geschonken voor de beslissende tweede race in de GP van Turkije. Onze landgenoot werd tweede achter een ongenaakbare Tom Vialle. De Fransman neemt virtueel zo de leiding in de WK-stand over. Geerts moet straks voor Vialle finishen als hij wereldkampioen wil worden. . Vialle heerst in reeks 1 Jago Geerts heeft zichzelf geen ideale uitgangspositie geschonken voor de beslissende tweede race in de GP van Turkije. Onze landgenoot werd tweede achter een ongenaakbare Tom Vialle. De Fransman neemt virtueel zo de leiding in de WK-stand over. Geerts moet straks voor Vialle finishen als hij wereldkampioen wil worden.

clock 12:46 12 uur 46. Nog drie ronden, dan zit deze eerste reeks erop. Wij denken nu al vooruit, want straks in de tweede reeks zal het echt om de knikkers gaan. . Nog drie ronden, dan zit deze eerste reeks erop. Wij denken nu al vooruit, want straks in de tweede reeks zal het echt om de knikkers gaan.

clock 12:45 12 uur 45. "De start wordt cruciaal", sprak Jago Geerts voor deze GP in Turkije. Profetische woorden, want na zijn uitstekende start kwam niemand nog in de buurt van Tom Vialle. . "De start wordt cruciaal", sprak Jago Geerts voor deze GP in Turkije. Profetische woorden, want na zijn uitstekende start kwam niemand nog in de buurt van Tom Vialle.

clock 12:43 12 uur 43. De posities in deze eerste reeks lijken in een definitieve plooi te liggen. Met nog drie minuten te gaan leidt Vialle voor Geerts. De opdracht voor Geerts is klaar en duidelijk in reeks twee straks: als hij voor Vialle finisht is hij wereldkampioen. . De posities in deze eerste reeks lijken in een definitieve plooi te liggen. Met nog drie minuten te gaan leidt Vialle voor Geerts. De opdracht voor Geerts is klaar en duidelijk in reeks twee straks: als hij voor Vialle finisht is hij wereldkampioen.

clock 12:41 12 uur 41. Geerts herstelt zich. Met opnieuw een knap passeermanoeuvre rolt Geerts De Wolf op. Onze landgenoot zit terug op plek 2, nu definitief? In de virtuele WK-stand leidt Vialle met één punt voor Geerts. . Geerts herstelt zich Met opnieuw een knap passeermanoeuvre rolt Geerts De Wolf op. Onze landgenoot zit terug op plek 2, nu definitief? In de virtuele WK-stand leidt Vialle met één punt voor Geerts.

clock 12:38 12 uur 38. Jago Geerts valt! Jago Geerts valt!

clock 12:37 12 uur 37. Geerts valt! Drama voor Geerts, die onderuit schuift in een bocht. Onze landgenoot staat snel recht, maar ziet wel De Wolf passeren. Zo verliest hij virtueel opnieuw twee punten in de WK-stand, dat kan cruciaal zijn. Er is evenwel nog voldoende tijd om de scheve situatie recht te zetten voor plek 2, Vialle lijkt buiten schot. . Geerts valt! Drama voor Geerts, die onderuit schuift in een bocht. Onze landgenoot staat snel recht, maar ziet wel De Wolf passeren. Zo verliest hij virtueel opnieuw twee punten in de WK-stand, dat kan cruciaal zijn. Er is evenwel nog voldoende tijd om de scheve situatie recht te zetten voor plek 2, Vialle lijkt buiten schot.

clock 12:35 12 uur 35. Geerts rijdt opnieuw een fastest lap, maar zijn achterstand op Vialle bedraagt nog steeds vier seconden. Kan hij de Fransman nog bijhalen in deze eerste reeks? . Geerts rijdt opnieuw een fastest lap, maar zijn achterstand op Vialle bedraagt nog steeds vier seconden. Kan hij de Fransman nog bijhalen in deze eerste reeks?

clock 12:32 12 uur 32. Met nog een kwartier te gaan rijdt Geerts de voorlopig snelste ronde. Zorgt het voor een boost bij onze landgenoot? In de huidige situatie neemt Vialle de leiding in de WK-stand over. Het wordt hoe dan ook thriller. . Met nog een kwartier te gaan rijdt Geerts de voorlopig snelste ronde. Zorgt het voor een boost bij onze landgenoot? In de huidige situatie neemt Vialle de leiding in de WK-stand over. Het wordt hoe dan ook thriller.

clock 12:30 12 uur 30. Vialle flirt met een crash! Even bibberen voor Vialle. De Fransman slipt bij het uitkomen van een bocht en gaat ei zo na onderuit. Gelukkig voor Vialle houdt hij zijn motor recht. Hij verliest er wel een halve seconde door. . Vialle flirt met een crash! Even bibberen voor Vialle. De Fransman slipt bij het uitkomen van een bocht en gaat ei zo na onderuit. Gelukkig voor Vialle houdt hij zijn motor recht. Hij verliest er wel een halve seconde door.

clock 12:28 12 uur 28. "Zoek lijnen". Geerts loopt voorlopig niet echt in op zijn concurrent. Zijn team stuurt onze landgenoot ondertussen aan met een plakkaat. "Zoek lijnen" staat erop geschreven, vindt Geerts die ook? . "Zoek lijnen" Geerts loopt voorlopig niet echt in op zijn concurrent. Zijn team stuurt onze landgenoot ondertussen aan met een plakkaat. "Zoek lijnen" staat erop geschreven, vindt Geerts die ook?

clock 12:26 12 uur 26. Liam Everts (18), die goed uit de startblokken was geschoten, rijdt ondertussen rond in positie 8. De "zoon van" staat in zijn eerste MX2-seizoen 10e in de WK-stand. . Liam Everts (18), die goed uit de startblokken was geschoten, rijdt ondertussen rond in positie 8. De "zoon van" staat in zijn eerste MX2-seizoen 10e in de WK-stand.

clock 12:24 12 uur 24. Geerts komt stilaan op toerental. Met een handig manoeuvre verrast hij De Wolf langs de buitenkant op weg naar positie twee. Vialle loopt ondertussen wel weer wat uit. Het lijkt erop dat we een lijf-aan-lijfgevecht gaan krijgen tussen de twee WK-tenoren. . Geerts komt stilaan op toerental. Met een handig manoeuvre verrast hij De Wolf langs de buitenkant op weg naar positie twee. Vialle loopt ondertussen wel weer wat uit. Het lijkt erop dat we een lijf-aan-lijfgevecht gaan krijgen tussen de twee WK-tenoren.

clock 12:21 12 uur 21. De piepjonge De Wolf doet het uitstekend en nadert zoetjesaan op leider Vialle. De 17-jarige Nederlander neemt Geerts mee in zijn zog, een handige situatie voor onze landgenoot. . De piepjonge De Wolf doet het uitstekend en nadert zoetjesaan op leider Vialle. De 17-jarige Nederlander neemt Geerts mee in zijn zog, een handige situatie voor onze landgenoot.