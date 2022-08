Deelnemers Vuelta: Ineos trekt met kopman Carapaz en 4 debutanten naar Spanje

clock 12:40 12 uur 40. Movistar met Mas en Valverde. Enric Mas, vorig jaar nummer 2 in de Vuelta, krijgt van Movistar een nieuwe kans om een podiumplaatsje op te schuiven. De 27-jarige Spanjaard moest vorige maand na een positieve coronatest de Tour nog verlaten. Voor Alejandro Valverde wordt het zijn 16e en laatste deelname. De 42-jarige Spanjaard won de Ronde van Spanje in 2009. Ze krijgen het gezelschap van Carlos Verona, Jose Joaquin Rojas, Lluis Mas, Nelson Oliveira, Gregor Mühlberger en debutant Mathias Norsgaard. . Movistar met Mas en Valverde Enric Mas, vorig jaar nummer 2 in de Vuelta, krijgt van Movistar een nieuwe kans om een podiumplaatsje op te schuiven. De 27-jarige Spanjaard moest vorige maand na een positieve coronatest de Tour nog verlaten.



Voor Alejandro Valverde wordt het zijn 16e en laatste deelname. De 42-jarige Spanjaard won de Ronde van Spanje in 2009.



Ze krijgen het gezelschap van Carlos Verona, Jose Joaquin Rojas, Lluis Mas, Nelson Oliveira, Gregor Mühlberger en debutant Mathias Norsgaard.

clock 12:37 12 uur 37.

clock 11:54 11 uur 54. Vuelta Primoz Roglic gaat na mislukte Tour op zoek naar 4e eindzege in Vuelta

clock 11:54 11 uur 54. Vuelta Evenepoel krijgt gezelschap van 4 Belgen én wereldkampioen Alaphilippe in Vuelta

clock 11:26 11 uur 26. Ineos met kopman Carapaz en 4 debutanten. Ineos Grenadiers trekt met een mix van ervaring en talent naar de Ronde van Spanje. Richard Carapaz, de nummer 2 van de voorbije Giro, is de uitgesproken kopman. Met Tao Geoghegan Hart, de Giro-winnaar van 2020, heeft Ineos ook nog een schaduwkopman achter de hand. Ook Pavel Sivakov, die de Ronde van Burgos op zijn naam schreef, en Dylan van Baarle, winnaar van Parijs-Roubaix, krijgen een plekje in de Vuelta-selectie. De 4 ervaren pionnen krijgen het gezelschap van 4 debutanten. Ethan Hayter, Luke Plapp, Carlos Rodriguez en Ben Turner rijden in Spanje hun eerste grote ronde. "Dit versterkt het geloof in de kwaliteiten van onze jonge renners", zegt teambaas Rod Ellingworth. . Ineos met kopman Carapaz en 4 debutanten Ineos Grenadiers trekt met een mix van ervaring en talent naar de Ronde van Spanje. Richard Carapaz, de nummer 2 van de voorbije Giro, is de uitgesproken kopman. Met Tao Geoghegan Hart, de Giro-winnaar van 2020, heeft Ineos ook nog een schaduwkopman achter de hand.



Ook Pavel Sivakov, die de Ronde van Burgos op zijn naam schreef, en Dylan van Baarle, winnaar van Parijs-Roubaix, krijgen een plekje in de Vuelta-selectie.



De 4 ervaren pionnen krijgen het gezelschap van 4 debutanten. Ethan Hayter, Luke Plapp, Carlos Rodriguez en Ben Turner rijden in Spanje hun eerste grote ronde. "Dit versterkt het geloof in de kwaliteiten van onze jonge renners", zegt teambaas Rod Ellingworth.

clock 11:22 11 uur 22.

clock 15-08-2022 15-08-2022.

clock 12:20 (Uiteraard) geen Pogacar voor de mannen van UAE. Joao Almeida is kopman van dienst, Pascal Ackermann mag zich uitleven in de sprintersetappes. 12 uur 20. (Uiteraard) geen Pogacar voor de mannen van UAE. Joao Almeida is kopman van dienst, Pascal Ackermann mag zich uitleven in de sprintersetappes.

clock 13-08-2022 13-08-2022.

clock 15:01 Bij AG2R-Citroën zijn er geen Belgen geselecteerd. Bob Jungels, ritwinnaar in de Tour, dubbelt. Ook Ben O'Connor sluit aan na zijn opgave in de Tour. . 15 uur 01. Bij AG2R-Citroën zijn er geen Belgen geselecteerd. Bob Jungels, ritwinnaar in de Tour, dubbelt. Ook Ben O'Connor sluit aan na zijn opgave in de Tour.

clock 10:04 Voor wie geen zin heeft om te puzzelen: de 8 namen van Trek-Segafredo zijn Mads Pedersen, Juan Pedro Lopez, Dario Cataldo, Daan Hoole, Julien Bernard, Kenny Elissonde, Antonio Tiberi en Alex Kirsch. Pedersen debuteert in de Vuelta, Lopez droeg een poosje de roze trui in de Giro. 10 uur 04. Voor wie geen zin heeft om te puzzelen: de 8 namen van Trek-Segafredo zijn Mads Pedersen, Juan Pedro Lopez, Dario Cataldo, Daan Hoole, Julien Bernard, Kenny Elissonde, Antonio Tiberi en Alex Kirsch. Pedersen debuteert in de Vuelta, Lopez droeg een poosje de roze trui in de Giro.

clock 10:02 10 uur 02. BikeExchange: Simon Yates. Simon Yates won 2 ritten in de Giro, maar haalde na die Italiaanse rollercoaster de terminus niet. De voormalige eindwinnaar is nu weer het speerpunt van BikeExchange. Bij de Australiërs is Kaden Groves het ijzer voor de sprintersritten. . BikeExchange: Simon Yates Simon Yates won 2 ritten in de Giro, maar haalde na die Italiaanse rollercoaster de terminus niet. De voormalige eindwinnaar is nu weer het speerpunt van BikeExchange. Bij de Australiërs is Kaden Groves het ijzer voor de sprintersritten.

clock 10:02 10 uur 02.

clock 09:24 09 uur 24. Bora-Hansgrohe: Hindley en Bennett. Bora-Hansgrohe heeft twee doelen voor de Ronde van Spanje: het jaagt een goed klassement na én het mikt op sprintzeges met Sam Bennett. De Ier werd genegeerd voor de Tour, maar deze Vuelta biedt een zestal sprintkansen en daarin mag Bennett wel zijn kans gaan. Hij krijgt Danny van Poppel mee als lead-out. De ambitieuze formatie heeft het grote doel - een grote ronde winnen - dit voorjaar gerealiseerd in de Giro dankzij Jai Hindley. De Australiër is er ook in deze Vuelta bij en wordt stevig omringd door Wilco Kelderman, Sergio Higuita en Emanuel Buchmann. Bora-Hansgrohe kan met andere woorden op elk terrein meepraten en kan in het gebergte pokeren met verschillende pionnen. . Bora-Hansgrohe: Hindley en Bennett Bora-Hansgrohe heeft twee doelen voor de Ronde van Spanje: het jaagt een goed klassement na én het mikt op sprintzeges met Sam Bennett. De Ier werd genegeerd voor de Tour, maar deze Vuelta biedt een zestal sprintkansen en daarin mag Bennett wel zijn kans gaan. Hij krijgt Danny van Poppel mee als lead-out. De ambitieuze formatie heeft het grote doel - een grote ronde winnen - dit voorjaar gerealiseerd in de Giro dankzij Jai Hindley. De Australiër is er ook in deze Vuelta bij en wordt stevig omringd door Wilco Kelderman, Sergio Higuita en Emanuel Buchmann. Bora-Hansgrohe kan met andere woorden op elk terrein meepraten en kan in het gebergte pokeren met verschillende pionnen.

clock 09:24 09 uur 24.