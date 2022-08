Deelnemers Vuelta: EF-EasyPost maakt het veld compleet met Carthy en Uran

clock 19:44 EF-EasyPost sluit traditioneel de rij. . 19 uur 44. EF-EasyPost sluit traditioneel de rij.

clock 11:58 Bahrain Victorious heeft zijn sterke achttal gepresenteerd. Mikel Landa lijkt de kopman voor het klassement, Santiago Buitrago, Wout Poels en Gino Mäder kunnen zich ook onderscheiden in de bergen. Fred Wright, een ontdekking in de Tour, dubbelt. Jack Haig is na zijn val en snelle opgave in Frankrijk niet fit geraakt. . 11 uur 58. Bahrain Victorious heeft zijn sterke achttal gepresenteerd. Mikel Landa lijkt de kopman voor het klassement, Santiago Buitrago, Wout Poels en Gino Mäder kunnen zich ook onderscheiden in de bergen. Fred Wright, een ontdekking in de Tour, dubbelt. Jack Haig is na zijn val en snelle opgave in Frankrijk niet fit geraakt.

clock 11:25 11 uur 25.

clock 11:23 11 uur 23. Dorian Godon test positief op corona. Antoine Raugel vervangt Dorian Godon in de selectie van AG2R - Citroën. Godon heeft positief getest op het coronavirus. . Dorian Godon test positief op corona Antoine Raugel vervangt Dorian Godon in de selectie van AG2R - Citroën. Godon heeft positief getest op het coronavirus.

clock 10:48 10 uur 48. Vuelta Belgisch kampioen Tim Merlier krijgt 4 landgenoten mee in zijn jacht op sprintzeges in Vuelta

clock 17-08-2022 17-08-2022.

clock 18:51 18 uur 51. 2 Belgen bij Intermarché-Wanty-Gobert. Intermarché-Wanty-Gobert debuteerde vorig jaar in de Vuelta en dat werd een succes. Rein Taaramäe won een rit en droeg het rood, ploegmakker Odd Christian Eiking deed dat zelfs 7 dagen. Taaramäe is er opnieuw bij, net als 3 klimmers die dit jaar al top 10 gereden hebben in een grote ronde. Jan Hirt (6e) won een rit in de Giro en finishte net als Domenico Pozzovivo (8e) in de top 10 van de Giro, Louis Meintjes werd 8e in de Tour. Jan Bakelants is wegkapitein, Gerben Thijssen wordt uitgespeeld in de sprints. . 2 Belgen bij Intermarché-Wanty-Gobert Intermarché-Wanty-Gobert debuteerde vorig jaar in de Vuelta en dat werd een succes. Rein Taaramäe won een rit en droeg het rood, ploegmakker Odd Christian Eiking deed dat zelfs 7 dagen. Taaramäe is er opnieuw bij, net als 3 klimmers die dit jaar al top 10 gereden hebben in een grote ronde. Jan Hirt (6e) won een rit in de Giro en finishte net als Domenico Pozzovivo (8e) in de top 10 van de Giro, Louis Meintjes werd 8e in de Tour. Jan Bakelants is wegkapitein, Gerben Thijssen wordt uitgespeeld in de sprints.

clock 18:51 18 uur 51.

clock 12:13 12 uur 13. 4 Belgen bij Lotto-Soudal. Lotto-Soudal trekt zonder sprinter naar de Vuelta en telt een equipe met vrijbuiters. 4 Belgen verdedigen de kleuren: Thomas De Gendt, Steff Cras, Cedric Beullens en Maxim Van Gils. "Ik denk dat we een sterke, uitgebalanceerde ploeg hebben voor deze laatste grote ronde van het seizoen", zegt sportdirecteur Kurt Van de Wouwer. "Zonder een uitgesproken kopman, maar dat biedt mogelijkheden aan iedereen om zijn kans te gaan." "Met Thomas De Gendt hebben we iemand die alles gezien en meegemaakt heeft. In 2017 won hij een rit in de Vuelta en de afgelopen Giro heeft hij laten zien dat hij het nog altijd kan." "Hij kan onze jonge renners gidsen doorheen hun eerste grote ronde. We hebben drie debutanten in een grote ronde: Cedric Beullens, Jarrad Drizners en Filippo Conca." . 4 Belgen bij Lotto-Soudal Lotto-Soudal trekt zonder sprinter naar de Vuelta en telt een equipe met vrijbuiters. 4 Belgen verdedigen de kleuren: Thomas De Gendt, Steff Cras, Cedric Beullens en Maxim Van Gils. "Ik denk dat we een sterke, uitgebalanceerde ploeg hebben voor deze laatste grote ronde van het seizoen", zegt sportdirecteur Kurt Van de Wouwer. "Zonder een uitgesproken kopman, maar dat biedt mogelijkheden aan iedereen om zijn kans te gaan." "Met Thomas De Gendt hebben we iemand die alles gezien en meegemaakt heeft. In 2017 won hij een rit in de Vuelta en de afgelopen Giro heeft hij laten zien dat hij het nog altijd kan." "Hij kan onze jonge renners gidsen doorheen hun eerste grote ronde. We hebben drie debutanten in een grote ronde: Cedric Beullens, Jarrad Drizners en Filippo Conca."

clock 12:12 12 uur 12.

clock 12:12 Emanuel Buchmann wordt van de deelnemerslijst gehaald door een infectie aan zijn urinewegen. . 12 uur 12. Emanuel Buchmann wordt van de deelnemerslijst gehaald door een infectie aan zijn urinewegen.

clock 16-08-2022 16-08-2022.

clock 17:27 17 uur 27. Thibaut Pinot verrassende naam op startlijst. Groupama-FDJ pakt uit met Thibaut Pinot in de Vuelta. De Franse klimmer kwam enkele keren in de buurt van ritwinst in de voorbije Tour en mag in de Vuelta een nieuwe poging ondernemen. Pinots ploegmakkers in de Vuelta: Bruno Armirail (Fra), Fabien Lienhard (Zwi), Rudy Molard (Fra), Quentin Pacher (Fra), Sébastien Reichenbach (Zwi), Miles Scotson (Aus) en Jake Stewart (GBr). . Thibaut Pinot verrassende naam op startlijst Groupama-FDJ pakt uit met Thibaut Pinot in de Vuelta. De Franse klimmer kwam enkele keren in de buurt van ritwinst in de voorbije Tour en mag in de Vuelta een nieuwe poging ondernemen.



Pinots ploegmakkers in de Vuelta: Bruno Armirail (Fra), Fabien Lienhard (Zwi), Rudy Molard (Fra), Quentin Pacher (Fra), Sébastien Reichenbach (Zwi), Miles Scotson (Aus) en Jake Stewart (GBr).

clock 17:23 17 uur 23. Astana met Lopez, Nibali en Loetsenko. Astana brengt op papier een stevig blok in stelling voor de Vuelta. De Colombiaanse klimgeit Miguel Angel Lopez krijgt het kopmanschap toebedeeld. Met Aleksej Loetsenko en de afscheidnemende Vincenzo Nibali gooit Astana nog 2 zwaargewichten in de strijd. Ook thuisrijder David De la Cruz en beloftewereldkampioen Samuele Battistella maken deel uit van de sterke Astana-selectie. . Astana met Lopez, Nibali en Loetsenko Astana brengt op papier een stevig blok in stelling voor de Vuelta. De Colombiaanse klimgeit Miguel Angel Lopez krijgt het kopmanschap toebedeeld.



Met Aleksej Loetsenko en de afscheidnemende Vincenzo Nibali gooit Astana nog 2 zwaargewichten in de strijd.



Ook thuisrijder David De la Cruz en beloftewereldkampioen Samuele Battistella maken deel uit van de sterke Astana-selectie.

clock 17:22 17 uur 22.

clock 17:14 17 uur 14. Froome en Woods kopstukken bij Israel-Premier Tech. Israel-Premier Tech brengt met Chris Froome een tweevoudige Vuelta-winnaar aan de start in Utrecht. "Chris wordt elke dag beter en komt echt in vorm. Hij is een extra troef in onze selectie", schrijft het team. Kopman voor het klassement is de Canadees Michael Woods. Verder gaf de ploeg uit Israël tickets aan Paddy Bevin, Alessandro De Marchi, Daryl Impey, Carl Fredrik Hagen en de Israëliërs Omer Goldstein en Itamar Einhorn. . Froome en Woods kopstukken bij Israel-Premier Tech Israel-Premier Tech brengt met Chris Froome een tweevoudige Vuelta-winnaar aan de start in Utrecht.



"Chris wordt elke dag beter en komt echt in vorm. Hij is een extra troef in onze selectie", schrijft het team.



Kopman voor het klassement is de Canadees Michael Woods. Verder gaf de ploeg uit Israël tickets aan Paddy Bevin, Alessandro De Marchi, Daryl Impey, Carl Fredrik Hagen en de Israëliërs Omer Goldstein en Itamar Einhorn.

clock 17:14 17 uur 14.

clock 16:47 16 uur 47. Vandenabeele rijdt zijn 1e grote ronde. Team DSM schuift Thymen Arensman naar voren als klassementsman. De 22-jarige Nederlander eindigde dit jaar 2 keer 2e in Giro-ritten en won onlangs nog een tijdrit in de Ronde van Polen. Met neoprof Henri Vandenabeele (22) prijkt er ook een Belg in de DSM-selectie. Zijn debuut in een grote ronde. Verder rekent DSM op de ouwe getrouwe John Degenkolb, Nikias Arndt, Mark Donovan, Joris Nieuwenhuis, Jonas Hvideberg en Marco Brenner. . Vandenabeele rijdt zijn 1e grote ronde Team DSM schuift Thymen Arensman naar voren als klassementsman. De 22-jarige Nederlander eindigde dit jaar 2 keer 2e in Giro-ritten en won onlangs nog een tijdrit in de Ronde van Polen.



Met neoprof Henri Vandenabeele (22) prijkt er ook een Belg in de DSM-selectie. Zijn debuut in een grote ronde.



Verder rekent DSM op de ouwe getrouwe John Degenkolb, Nikias Arndt, Mark Donovan, Joris Nieuwenhuis, Jonas Hvideberg en Marco Brenner.

clock 16:47 16 uur 47.

clock 16:43 De selectie van Cofidis. 16 uur 43. De selectie van Cofidis

clock 14:50 Arkéa-Samsic zet alles op Nairo Quintana. 14 uur 50. Arkéa-Samsic zet alles op Nairo Quintana