Deelnemers Vuelta 2022: Bennett, Hindley, S.Yates, M.Pedersen en O'Connor

Bij AG2R-Citroën zijn er geen Belgen geselecteerd. Bob Jungels, ritwinnaar in de Tour, dubbelt. Ook Ben O'Connor sluit aan na zijn opgave in de Tour. . 15 uur 01.

Voor wie geen zin heeft om te puzzelen: de 8 namen van Trek-Segafredo zijn Mads Pedersen, Juan Pedro Lopez, Dario Cataldo, Daan Hoole, Julien Bernard, Kenny Elissonde, Antonio Tiberi en Alex Kirsch. Pedersen debuteert in de Vuelta, Lopez droeg een poosje de roze trui in de Giro. 10 uur 04.

10 uur 02. BikeExchange: Simon Yates. Simon Yates won 2 ritten in de Giro, maar haalde na die Italiaanse rollercoaster de terminus niet. De voormalige eindwinnaar is nu weer het speerpunt van BikeExchange. Bij de Australiërs is Kaden Groves het ijzer voor de sprintersritten. .

09 uur 24. Bora-Hansgrohe: Hindley en Bennett. Bora-Hansgrohe heeft twee doelen voor de Ronde van Spanje: het jaagt een goed klassement na én het mikt op sprintzeges met Sam Bennett. De Ier werd genegeerd voor de Tour, maar deze Vuelta biedt een zestal sprintkansen en daarin mag Bennett wel zijn kans gaan. Hij krijgt Danny van Poppel mee als lead-out. De ambitieuze formatie heeft het grote doel - een grote ronde winnen - dit voorjaar gerealiseerd in de Giro dankzij Jai Hindley. De Australiër is er ook in deze Vuelta bij en wordt stevig omringd door Wilco Kelderman, Sergio Higuita en Emanuel Buchmann. Bora-Hansgrohe kan met andere woorden op elk terrein meepraten en kan in het gebergte pokeren met verschillende pionnen. .