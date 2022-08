WK Para-cycling Tim Celen verovert wereldtitel, Maxime Hordies rijdt naar brons en Jonas Van de Steene naar 9e plek

clock 19:59

19 uur 59. Noorderbuur Jetze Plat. Dit is een fenomeen. De Nederlanders eerst en verdeelt in de MH4-klasse. Hij verpulverde de tegenstanders de laatste jaren in elke wedstrijd. In de wereldbeker in Duitsland vertoonde hij barstjes. Zo verloor hij zijn eerste wedstrijd sinds jaren. De Nederlander verloor 1'18" in de tijdrit op de Oostenrijker Gritsch. 3, 2, 1,... en start. .