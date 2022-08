WK Para-cycling: Maxime Hordies & Tim Celen veroveren wereldtitel.

21 uur 01. De Colombiaan Bettancourt op 15 meter. Hij lijkt terug te komen, want de leiders rijden niet door. Nu hebben we vijf leiders. .

clock 20:45

20 uur 45. Tim Celen. De 24-jarige Celen werd Europees kampioen op de weg en vice-Europees kampioen in het tijdrijden in mei. Hij werd met een 3x zilveren medaille in de wereldbekers tijdrijden in Oostende, Duitsland en Canada. Hij won in de wegrit in Duitsland en Canada en werd 2e in Oostende. Hij won ook het algemeen klassement van de wereldbeker. Donderdag werd hij wereldkampioen tijdrijden en is nu topfavoriet om zijn 3e regenboogtrui naar huis te nemen. .