LIVE: WK Para-cycling: Ewoud Vromant verovert wereldtitel, volg hier tandemduo Thomas/Goeman

clock 19:22 19 uur 22. Belgen positie 2. 13" achterstand op de Nederlanders .

clock 19:20 19 uur 20. Ter Schure/Fransen neemt de leiding in ronde 1 . 22" voor het Spaanse duo Catala/Eloy.

clock 19:14 19 uur 14. Alle mannelijke tandemduo's zijn vertrokken. Het is een vrij technisch parcours met een steile afdaling en een scherpe bocht naar links naar de oevers van de Comeau, waar er enkele technische bochten liggen. 28,4 kilometer lang, waarbij drie ronden van 9,45 kilometer met als scherprechter de klim van 1 kilometer aan gemiddeld 8%. Indelen is de boodschap want het is een pittig parcours.



clock 19:13 Lloveras/Gressier werden Paralympisch kampioen in het tijdrijden in Tokyo, omdat de Nederlanders Ter Schure/Fransen in de laatste kilometers te kampen hadden met pech.

Ze wonnen de tijdrit met een 30” op de Nederlanders.

Ze hebben een contract bij de Franse defensie die atleten op hoog niveau ondersteund.

Ze staan klaar…3, 2, 1… en weg zijn ze.

clock 19:12 De Nederlanders Bangma/Bos hebben dit jaar alles gewonnen wat er te winnen viel.

Ze zijn tweevoudig Europees kampioen in het tijdrijden en op de weg. Meervoudig wereldkampioen en Paralympisch kampioen op de piste.

3, 2, 1…en off we go.



clock 19:10 19 uur 10. Volgende Belgen in actie: tandem Milan Thomas & Jonas Goeman (piloot). Bij de laatste vier duo's zijn de tandem Thomas/Goeman. Zij veroverden in de wereldbeker in Oostende een bronzen medaille in de tijdrit en een 4e plaats in de wegrit. Op het Europees kampioenschap namen ze zilver in de wegrit en waren ze 4e in de tijdrit. In de slotmanche van de wereldbeker reden ze naar een 9e tijd in de tijdrit en werden 5e in de wegrit. Het duo won ook het Belgisch kampioenschap op de weg en in het tijdrijden. Ze staan gefocust op het startpodium. 3, 2, 1…en ze zijn vertrokken.

clock 19:06 Focus voor de start.

clock 19:05 19 uur 05. Nederlanders Ter Schure/Fransen . Ze zijn meervoudig wereldkampioen en tweevoudig Paralympisch kampioen. Ze zijn vandaag een te geducht koppel voor de wereldtitel. Verleden jaar werden ze op het WK derde in de tijdrit in Portugal. 3, 2, 1…start.

clock 19:00 19 uur . Start tandems WK tijdrijden . Het koppel uit Panama Martinez/Samudio Guerra heeft de eer om als eerste de spits af te bijten. 28,4 kilometer knallen. Drie ronden van 9,45 kilometer. Drie keer de helling van 1 kilometer op knallen aan gemiddeld 8%. 3, 2, 1...en weg zijn ze.

clock 18:54 Opwarming tandemduo Thomas/Goeman.

clock 17:39 Kersvers wereldkampioen Ewoud Vromant.

clock 16:38 16 uur 38. Uitslag MC1 - Koen Heuvinck. Koen Heuvinck eindigt 7e in de tijdrit.

De Duitser Teuber nam het goud. Hij was daarmee 4"76 sneller dan de Amerikaan Keith. De Spanjaard Argiles nam het brons.

clock 16:33 16 uur 33. Leaute . Nog 3, 2, 1... daar gaat de tijd van Leaute. We hebben een wereldkampioen! De beer van Woubrechtegem pakt de nieuwe wereldtitel in het tijdrijden. Vromant op 1. Fantastisch voor onze landgenoot.

clock 16:32 16 uur 32. Hicks . Hicks komt binnen. Hij komt er niet...26" komt hij te kort op Vromant.

clock 16:28 16 uur 28. Vromant. Daar komt Vromant. Nog 200 meter. Gelijk een racebolide scheurt hij over het parcours. Top...26"37'. Nu afwachten.