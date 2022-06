LIVEBLOG TOUR: Nog meer coronazorgen, Lelangue: "Geloven dat Ewan snelste is"

clock 16:49 16 uur 49. Naesen: "Geen Van Avermaet? Ook voor mij een totale verrassing". Oliver Naesen wordt in deze Tour niet geflankeerd door boezemvriend Greg Van Avermaet. "En dat was voor mij ook een totale verrassing", zegt hij daarover. "Greg heeft al zoveel meer dan ik bewezen in de Tour de France, maar ik denk gewoon dat het laatste weekend in de Dauphiné hem de das heeft omgedaan. Hij klom niet goed en het ligt allemaal zo dicht bij elkaar, voor hetzelfde geld was ik er niet bij en hij wel." "Uiteraard vind ik dat ambetant ", gaat hij verder. "Zeker omdat er wel vooraf werd aangegeven dat we er beiden zouden bij zijn in de Tour. We hadden allebei onze zomer gepland, het menselijke, niet-sportieve leven is gepland, zowel bij hem, als bij mij." "Als ik me dan in zijn plaats stel, is dat toch even je wereld die instort als je niet mag gaan. Dat is niet leuk, zeker als je eerder aanvoelt dat je wel het vertrouwen had. Dus ik vind het echt jammer voor hem." . Naesen: "Geen Van Avermaet? Ook voor mij een totale verrassing" Oliver Naesen wordt in deze Tour niet geflankeerd door boezemvriend Greg Van Avermaet. "En dat was voor mij ook een totale verrassing", zegt hij daarover. "Greg heeft al zoveel meer dan ik bewezen in de Tour de France, maar ik denk gewoon dat het laatste weekend in de Dauphiné hem de das heeft omgedaan. Hij klom niet goed en het ligt allemaal zo dicht bij elkaar, voor hetzelfde geld was ik er niet bij en hij wel." "Uiteraard vind ik dat ambetant", gaat hij verder. "Zeker omdat er wel vooraf werd aangegeven dat we er beiden zouden bij zijn in de Tour. We hadden allebei onze zomer gepland, het menselijke, niet-sportieve leven is gepland, zowel bij hem, als bij mij." "Als ik me dan in zijn plaats stel, is dat toch even je wereld die instort als je niet mag gaan. Dat is niet leuk, zeker als je eerder aanvoelt dat je wel het vertrouwen had. Dus ik vind het echt jammer voor hem."

clock 16:48 16 uur 48. Vorig jaar zag ik amper kansen voor mezelf, maar in deze Tour is dat compleet anders. Het profiel van de ritten biedt wat meer mogelijkheden. Al denk ik dan vooral aan week twee en week drie, in de eerste week moet ik kopman Ben O'Connor bijstaan. Dat wordt een verraderlijke week met de waaierrit en de kassei-etappe. Vooral in die laatste etappe denk ik totaal niet aan persoonlijk succes. Oliver Naesen (AG2R-Citroën). Vorig jaar zag ik amper kansen voor mezelf, maar in deze Tour is dat compleet anders. Het profiel van de ritten biedt wat meer mogelijkheden. Al denk ik dan vooral aan week twee en week drie, in de eerste week moet ik kopman Ben O'Connor bijstaan. Dat wordt een verraderlijke week met de waaierrit en de kassei-etappe. Vooral in die laatste etappe denk ik totaal niet aan persoonlijk succes. Oliver Naesen (AG2R-Citroën)

clock 16:42 16 uur 42. Buien tijdens de tijdrit? Donderdag zal ook de startorde van de openingstijdrit bekendgemaakt worden. De eerste renner gaat om 16 u van start, de laatste coureur rond 18.55 u. Er hangen buien in de Deense lucht en de kans op druppels wordt groter in de late namiddag. Sommige favorieten of klassementsmannen zullen dus misschien eieren voor hun geld kiezen en opteren voor een vroeg startuur. . Buien tijdens de tijdrit? Donderdag zal ook de startorde van de openingstijdrit bekendgemaakt worden. De eerste renner gaat om 16 u van start, de laatste coureur rond 18.55 u. Er hangen buien in de Deense lucht en de kans op druppels wordt groter in de late namiddag. Sommige favorieten of klassementsmannen zullen dus misschien eieren voor hun geld kiezen en opteren voor een vroeg startuur.

clock 16:36 16 uur 36. Nog over Israel-Premier Tech: als "close contact" is Daryl Impey nog niet opgenomen in de ploegbubbel. Donderdag wordt beslist of hij kan starten. Hij mist de ploegvoorstelling van vanavond. Dat geldt ook voor sportief manager Rik Verbrugghe, die terugkeert uit Kopenhagen na een positieve test. . Nog over Israel-Premier Tech: als "close contact" is Daryl Impey nog niet opgenomen in de ploegbubbel. Donderdag wordt beslist of hij kan starten. Hij mist de ploegvoorstelling van vanavond. Dat geldt ook voor sportief manager Rik Verbrugghe, die terugkeert uit Kopenhagen na een positieve test.

clock 16:34 16 uur 34. We hebben één leider voor het klassement: David Gaudu. Onze ploeg is rond hem gebouwd en hij verdient die kans. Thibaut Pinot wordt zijn engelbewaarder in de bergen, net als Michael Storer. Er is geen interne concurrentie of rivaliteit. . Marc Madiot (teammanager Groupama-FDJ). We hebben één leider voor het klassement: David Gaudu. Onze ploeg is rond hem gebouwd en hij verdient die kans. Thibaut Pinot wordt zijn engelbewaarder in de bergen, net als Michael Storer. Er is geen interne concurrentie of rivaliteit. Marc Madiot (teammanager Groupama-FDJ)

clock 16:32 Bij Israel-Premier Tech wordt Omer Goldstein geschrapt. Guillaume Boivin is zijn vervanger. Als "close contact" is ook het lot van Daryl Impey onzeker. . 16 uur 32. Bij Israel-Premier Tech wordt Omer Goldstein geschrapt. Guillaume Boivin is zijn vervanger. Als "close contact" is ook het lot van Daryl Impey onzeker.

clock 16:29 16 uur 29. Jungels out? Bob Jungels kwam net weer bovendrijven in de Ronde van Zwitserland, maar de Luxemburger miste zondag zijn nationaal kampioenschap door spijsverteringsproblemen. Zijn team AG2R-Citroën wacht het resultaat van zijn coronatest af. Larry Warbasse wordt alleszins niet zijn vervanger. Quid Greg Van Avermaet? . Jungels out? Bob Jungels kwam net weer bovendrijven in de Ronde van Zwitserland, maar de Luxemburger miste zondag zijn nationaal kampioenschap door spijsverteringsproblemen. Zijn team AG2R-Citroën wacht het resultaat van zijn coronatest af. Larry Warbasse wordt alleszins niet zijn vervanger. Quid Greg Van Avermaet?

clock 16:18 Ook Trek-Segafredo is bij de kledingmaker geweest. . 16 uur 18. Ook Trek-Segafredo is bij de kledingmaker geweest.

clock 16:11 16 uur 11. De UCI zal zich tijdens de Tour ook ontfermen over controles op technologische fraude bij de renners. Met behulp van magnetische tablets en een mobiele röntgenkast zal gecontroleerd worden op de aanwezigheid van voortstuwende systemen in de buizen en andere onderdelen van fietsen. Voor elk van de 21 ritten zal een UCI-commissaris aanwezig zijn en alle fietsen controleren. Die controle zal gebeuren met magnetische tablets. De software van de tablets werd recent nog geüpgraded. Na de etappe is er nog een extra controle voor de etappewinnaar, de dragers van alle truien en drie tot vier willekeurige rijders. Verdachte renners, die bijvoorbeeld erg vaak van fiets wisselden, kunnen ook een extra controle verwachten. . De UCI zal zich tijdens de Tour ook ontfermen over controles op technologische fraude bij de renners. Met behulp van magnetische tablets en een mobiele röntgenkast zal gecontroleerd worden op de aanwezigheid van voortstuwende systemen in de buizen en andere onderdelen van fietsen. Voor elk van de 21 ritten zal een UCI-commissaris aanwezig zijn en alle fietsen controleren. Die controle zal gebeuren met magnetische tablets. De software van de tablets werd recent nog geüpgraded. Na de etappe is er nog een extra controle voor de etappewinnaar, de dragers van alle truien en drie tot vier willekeurige rijders. Verdachte renners, die bijvoorbeeld erg vaak van fiets wisselden, kunnen ook een extra controle verwachten.

clock 16:07 16 uur 07. We willen revanche nemen voor wat er vorig jaar gebeurd is (Caleb Ewan viel in de 3e rit uit met een sleutelbeenbreuk, red). We concentreren ons op ritzeges, in de eerste plaats met Caleb, die in goeie vorm verkeert. We geloven dat hij de snelste man van het peloton is. Voor de rest zullen we bij de pinken moeten zijn om mee te gaan met de vlucht van de dag. John Lelangue (manager Lotto-Soudal). We willen revanche nemen voor wat er vorig jaar gebeurd is (Caleb Ewan viel in de 3e rit uit met een sleutelbeenbreuk, red). We concentreren ons op ritzeges, in de eerste plaats met Caleb, die in goeie vorm verkeert. We geloven dat hij de snelste man van het peloton is. Voor de rest zullen we bij de pinken moeten zijn om mee te gaan met de vlucht van de dag. John Lelangue (manager Lotto-Soudal)

clock 15:33 15 uur 33. Tour Lotto geeft toekomstige sponsor Dstny nu al een plaatsje op het Tour-tenue

clock 15:20 15 uur 20. Dstny komt op de truitjes van Lotto-Soudal. Lotto-Soudal begint vrijdag aan de Tour met een aangepast tenue. Volgend jaar wordt Dstny sponsor na het vertrek van Soudal (naar Quick Step), maar het bedrijf wordt nu al geïntroduceerd. De inbreng van het Belgische communicatiebedrijf zorgt voor een lichtblauwe toets op de vernieuwde shirts en broeken van de renners en voor lichtblauwe helmen. De vernieuwde outfit zal niet alleen in de Ronde van Frankrijk worden gebruikt, maar ook de rest van dit seizoen. Pas in 2023 wordt de naamsverandering naar Lotto-Dstny uitgerold. . Dstny komt op de truitjes van Lotto-Soudal Lotto-Soudal begint vrijdag aan de Tour met een aangepast tenue. Volgend jaar wordt Dstny sponsor na het vertrek van Soudal (naar Quick Step), maar het bedrijf wordt nu al geïntroduceerd. De inbreng van het Belgische communicatiebedrijf zorgt voor een lichtblauwe toets op de vernieuwde shirts en broeken van de renners en voor lichtblauwe helmen. De vernieuwde outfit zal niet alleen in de Ronde van Frankrijk worden gebruikt, maar ook de rest van dit seizoen. Pas in 2023 wordt de naamsverandering naar Lotto-Dstny uitgerold.



clock 15:00 15 uur . Testprotocol tijdens de Tour. Bij een van de Belgische ploegen horen we dat dit het testprotocol zou zijn voor deze Tour: Voor de afreis moesten alle renners een PCR-test laten afnemen. In Kopenhagen wordt opnieuw een sneltest gedaan bij alle renners. Om de 2-3 dagen zal elke team zelf zijn renners onderwerpen aan een sneltest. Op rustdagen neemt de organisatie van de Tour dan verplicht zelf een sneltest af bij iedereen. . Testprotocol tijdens de Tour Bij een van de Belgische ploegen horen we dat dit het testprotocol zou zijn voor deze Tour:



Voor de afreis moesten alle renners een PCR-test laten afnemen.



In Kopenhagen wordt opnieuw een sneltest gedaan bij alle renners.



Om de 2-3 dagen zal elke team zelf zijn renners onderwerpen aan een sneltest.



Op rustdagen neemt de organisatie van de Tour dan verplicht zelf een sneltest af bij iedereen.

clock 14:57 14 uur 57. Ik heb niets gemerkt van mijn coronabesmetting en heb thuis goed kunnen trainen. Achteraf bekeken is het misschien goed geweest om in Zwitserland besmet te geraken. Het zou mooi zijn om bij mijn debuut in de top 5 te eindigen. De eindzege van Jai Hindley in de Giro motiveert me en geeft onze ploeg minder stress. . Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe). Ik heb niets gemerkt van mijn coronabesmetting en heb thuis goed kunnen trainen. Achteraf bekeken is het misschien goed geweest om in Zwitserland besmet te geraken. Het zou mooi zijn om bij mijn debuut in de top 5 te eindigen. De eindzege van Jai Hindley in de Giro motiveert me en geeft onze ploeg minder stress. Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe)

clock 13:47 Het Frans-Zwitserse duo ontsnapt. Ze waren positief na de Ronde van Zwitserland, maar het licht staat nu op groen. . 13 uur 47. Het Frans-Zwitserse duo ontsnapt. Ze waren positief na de Ronde van Zwitserland, maar het licht staat nu op groen.

clock 13:44 13 uur 44. Tour Ook corona bij ploeg van Pogacar: geen Trentin, wel Hirschi in de Tour

clock 13:34 13 uur 34. Dylan (Groenewegen) is onze snelste sprinter. Ik wil hem zo goed mogelijk lanceren. Als hij niet overleeft, dan is het aan mij. . Michael Matthews (BikeExchange). Dylan (Groenewegen) is onze snelste sprinter. Ik wil hem zo goed mogelijk lanceren. Als hij niet overleeft, dan is het aan mij. Michael Matthews (BikeExchange)