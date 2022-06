Emma Meesseman en Chicago knopen tegen Phoenix weer aan met de zege

Chicago had afgelopen weekend nog verloren voor eigen volk in de topper tegen Las Vegas, maar tegen Phoenix knoopten Emma Meesseman en co opnieuw aan met de overwinning. De wedstrijd was een heruitgave van de WNBA-finale van vorig seizoen, waarin Chicago de titel pakte.



Meesseman speelde de meeste minuten voor haar team en was goed voor 10 punten, 5 rebounds en 3 assists. Spelverdeelster Courtney Vandersloot was de topschutter bij de thuisploeg met 18 punten, waarvan 10 in het 4e quarter.



Bij Phoenix werd sterspeelster Diana Taurasi uitgesloten na een discussie met de refs. Het is van 2012 geleden dat de Mercury nog eens 6 keer op rij verloren.