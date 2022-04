Rovanperä wint na onwaarschijnlijke ontknoping, Neuville eindigt nog op podium in Kroatië

Rovanperä voelde zich zegezeker bij het begin van de slotdag, hij diepte zijn voorsprong uit tot boven de halve minuut, tot het een half uur voor de start van de voorlaatste rit begon te regenen.



Tänak en Rovanperä waren de enige twee die 2 regenbanden in de koffer hadden liggen en waren dus in het voordeel. Tänak gaf een masterclass in de regen en boog in één klap zijn achterstand om in een voorsprong van 1,4 seconden. Neuville reed op slicks naar de vierde tijd en was daarbij ruim 1,5 minuut sneller dan Breen. Neuville op het podium, Breen zakte van drie naar vier.



De afsluitende powerstage zou beslissen over winst en verlies. Rovanperä was in die powerstage een klasse te sterk voor iedereen en won uiteindelijk de rally.



Thierry Neuville pakte geen punten in de powerstage. In een remzone gleed zijn Hyundai van de baan. De Belg bereikte de finish met een beschadigde wagen en twee lekke banden. Dankzij zijn sterke prestatie in de voorlaatste rit kon hij zijn derde plaats, zijn tweede podium van het seizoen, veiligstellen. Neuville eindigde als derde. Gespreid over de drie wedstrijddagen kreeg de Belg in totaal 2 minuten straftijd.





In de WK-tussenstand blijft Rovanperä bij de rijders aan de leiding. De Fin heeft 76 punten, dat zijn er 29 meer dan Neuville die tweede blijft. Craig Breen is derde met 30 punten. Bij de merken blijft Toyota aan de leiding. Hyundai wipt over Ford naar de tweede plaats op 42 punten van Toyota.